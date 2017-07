Chelsea-kjøpet roses av motstanderne: – Fantastisk

Chelseas nye stjernespiss Álvaro Morata (24) møter gamle kjente allerede i sin første kamp.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Spanjolen får sine første Chelsea-minutter i tirsdagens treningskamp mot Bayern München, bekrefter manager Antonio Conte. Da møter Morata sin gamle trener Carlo Ancelotti samt tidligere lagkamerat James Rodríguez.

– Morata er en fantastisk, ung spiss. Jeg tror Chelsea har gjort en svært god signering, for han er en spiller som kan gjøre laget bedre. Han er en komplett spiss og kan spille i forskjellige posisjoner. Han jobber veldig hardt for laget, sier Ancelotti på en pressekonferanse før kampen, ifølge London Evening Standard.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



Ancelotti ga ikke Morata mye tillit under 2013/14-sesongen i Real Madrid, men har tydeligvis større sans for spilleren nå. Det samme har James Rodríguez, som spilte mange kamper med Morata forrige sesong.

– Jeg synes han er en utrolig spiller. Han kommer til å gjøre det veldig bra i Chelsea. På de minuttene han fikk i Real Madrid, gjorde han utrolige ting. Jeg ønsker ham alt godt, sier Rodríguez, som forlot den spanske storklubben til fordel for Bayern München denne sommeren.

Les også: Derfor vil Arsenal slippe Alexis Sánchez gratis

Saken fortsetter under bildet!

FØRSTE TRENING: Álvaro Morata er i gang med sin nye klubb. Her med sine nye Chelsea-lagkamerater under en treningsøkt i Singapore. Foto: Roslan Rahman , AFP

Lagkamerat legger press på Morata

Morata ble tidenes dyreste Chelsea-spiller da overgangen fra Real Madrid ble bekreftet denne helgen. 24-åringen er hentet inn for å erstatte Diego Costa, som er ferdig i klubben etter en konflikt med manager Conte.

Det er ingen tvil om at Chelseas nye spydspiss, og den belgiske backupen Michy Batshuayi (23), har presset på seg når de skal erstatte en mann som har scoret 52 ligamål på de tre siste sesongene. Det legger ikke lagkamerat Cesc Fàbregas skjul på.

– De er to unge spisser som er nødt til å utvikle seg raskt, for de er våre to hovedspisser. Det er en utfordring for dem, og de kommer til å ha stort press på seg. Når du er førstespissen til et topplag er du nødt til å leve med det, sier han ifølge Mirror.

Dennis (19) hylles: Heerenveen-sjefen: – De må jo sove i Norge

Manager Conte tror det kommer til å gå fint, til tross for Moratas forholdsvis unge alder:

– Han er ung, men har allerede mye erfaring, ettersom han har spilt for både Real Madrid og Juvetntus. Han har spilt mange Champions League-kamper og vant turneringen forrige sesong. Han kan bite hardt fra seg i Premier League.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



VGs tips: Ny Chelsea-seier

Chelsea fikk en god start på sesongoppkjøringen da de knuste London-rival Arsenal 3-0 denne helgen. Antonio Conte stilte med et svært sterkt lag fra start, og kan stille enda sterkere i tirsdagens kamp mot Bayern München. Da er nemlig den nysignerte midtstopperen Antonio Rüdiger klar til å starte, mens Morata trolig får et innhopp i andre omgang.

Bayern München har ikke sett like sterke ut. De spilte 1-1 mot Arsenal før de gikk på et brutalt 4-0-tap mot AC Milan denne helgen. De har dessuten fått en trøblete oppladning til denne kampen, ettersom et forsinket fly førte til at de måtte avlyse den siste treningsøkten.

Tyskerne mangler Neuer (k), Boateng (f) og Robben (a), og vi tror de kommer til å tape mot Chelsea. Vårt anbefalte spill er Chelsea-seier til 2,60 i odds. Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestpop er klokken 13.25.