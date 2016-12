Chelsea er Premier League-laget med mest julefri

Milimeter-rettferdighet vil man aldri få til - heller ikke i engelsk Premier League. Nå har fintellere gått igjennom lagenes tette kampprogram og tabelleder Chelsea kommer best ut.

Southampton - Tottenham runder av 2.juledagsrunden i dag - to dager etter at de fleste øvrige Premier League-lagene gjorde unna sine kamper.

Det er en av juletradisjonene med tett kampprogram i engelsk fotball. Og mens det er gull for alle interesserte med TV og fritid, er det i blant en kilde til frustrasjon hos utenlandske spillere og managere.

Southampton er ifølge goal.com blant de lag som kommer dårligst ut med bare tre fridager mellom kampene i perioden 26.desember - 4. januar. Etter kveldens TV-match skal de møte WBA på lørdag og Everton mandag.

Motstander Tottenham har fem fridager - som brorparten av Premier League-lagene for øvrig. Ellers har fem klubber seks dagers fri i høytiden. Det gjelder Bournemouth, Swansea, Arsenal, Crystal Palace og Watford.

Men aller best ut kommer Chelsea som skal spille tre oppgjør over ti dager -. hvilket gir laget syv dager med hvile. Etter mandagens utklassing av Bournemouth skal ikke laget i aksjon før nyttårsaften mot Stoke - og så borte mot Tottenham onsdag om en uke.

Et av de lagene som kommer verst ut er Liverpool med fire dagers opphold. Til overmål har både Liverpool og Manchester City mindre enn 44 timer til restitusjon etter lagenes nyttårsaften-kveldsduell og til lagenes respektive mandagskamper kl. 16.00.

Da kampprogrammet ble klart i midten av oktober klarte ikke Liverpool-manager Jürgen Klopp å skjule sin frustrasjon.

– Nå har jeg sett terminlisten for julen, og jeg er ikke særlig glad. Vi har mindre enn 48 timer å forberede oss på mellom to kamper i nyttårshelgen. 48 timer er en interessant idé, men mindre enn 48 timer skjønner jeg ikke stort av, sa den karismatiske tyskeren ifølge Daily Mail.

– Vår jobb er å gjøre alt vi kan for å vinne kamper. Jeg forstår tradisjon. Jeg har aldri sagt at 2.juledagskamper ikke er én god idé for jeg elsker det. Men to spilledager på så kort tid - det burde være andre muligheter. Hvorfor må vi spille mandag. Er 2. januar en spesiell dag i England? Hvordan funker dette?

MISFORNØYD: Liverpool-boss Jürgen Klopp synes kammprogrammet er for tett. Dette bildet er tatt i ligacupmatchen hjemme mot Leeds for en måned siden (2-0-seier). Foto: Paul Ellis , AFP

– Dette virker bare ikke rett. Alle spør hvorfor ikke England har mer suksess i de store turneringene. Spør hva andre stornasjoner gjør på denne tiden. De koser seg i sofaen og ser på engelsk fotball, sa Klopp.

Gode defensivt



Nå er det noen dager frem til Liverpool og Manchester City skal spille sine kamper. I kveld dreier det seg om Southampton - Tottenham og Mauricio Pochettinos retur til sin tidligere klubb.

Tottenham vant begge sine hjemmekamper rett før jul, men borte har ikke laget vunnet på over tre måneder, eller på fem ligakamper. Et eventuelt nytt nederlag her vil bety lagets svakeste borteform siden april 2012, ifølge BBC. På plussiden noterer vi at laget kom til en rekke avslutninger i den siste hjemmekampen mot Burnley.

Skademessig lysner det noe med Toby Alderweireld (f), Danny Rose (f) og Vincent Janssen (a) alle tilbake. Men Erik Lamela (mb) er fortsatt ute.

Southampton har kun laget åtte hjemmemål på like mange kamper denne sesongen. Slik sett er det et minus at viktige Charlie Austin (a) er skadet. Men Oriol Romeu (mb) er kvitt karantene, og vil stålsette vertenes midtbane.

Kun tabelltopp Chelsea (11 baklengsmål) er bedre defensivt enn henholdsvis Southampton (16) og Tottenham (12).