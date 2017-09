Champions League-barrieren Real Madrid aldri har brutt

Real Madrid har klart det meste i Champions League, men ikke å slå Borussia Dortmund på bortebane.

– Vi har aldri vunnet her og det er en utfordring for oss. Når vi går på banen er målet å vinne. Det er en ekte fotballstadion hvor du puster Champions League. Vi liker det.

Det sier Zinedine Zidane, Real Madrid-manager, på pressekonferansen kvelden i forveien.

Tirsdag klokken 20.45 venter 66.000 tilskuere på Signal Iduna Park, tidligere kjent som Westfalenstadion, for den spanske mesteren. Der har de spilt seks ganger før.



Det har endt med tre tap og tre uavgjorte:

27. september 2016: 2-2

8. april 2014: 2-0



24. april 2013: 4-1

24. oktober 2012: 2-1

25. februar 2003: 1-1

15. april 1998 0-0

– Det er vanskelig å spille her, men det vi er opptatt av er å spille god, fin fotball. Da skaper vi sjanser. Dortmund vil også prøve å gi oss problemer, men vi skal forsøke å håndtere dem, sier franske Zidane, bedre kjent for minneverdige stunder på gressteppet enn pressekonferanser.

Høyreback Daniel Carvajal spilte for Bayer Leverkusen i 2012-13-sesongen. Det «forverrer» Madrid-statistikken ytterligere.

– Men jeg har aldri klart å vinne her. Vi venter et Dortmund som kommer til å gjøre det veldig vanskelig for oss å få med noe herfra, forteller Carvajal foran pressen.

Uten seier i Torino og seks andre steder også



På hjemmebane har Real Madrid riktignok vunnet fire av seks møter mot Dortmund, mens de to siste endte uavgjort.

– Det har vært noen gode kamper mellom oss både hjemme og borte. Statistikken vil ikke hjelpe oss, men vi vet at vi er sterke her hjemme, melder Mario Götze, Dortmunds offensive midtbanespiller.

Kun mot Juventus, som spanjolene slo i Champions League-finalen, er bortestatistikken i turneringen mer dyster enn mot de gul-svarte tyskerne. Real Madrid har tapt i Torino fem ganger og spilt en uavgjort, ifølge Marca.

Spanske Marca peker på at Real Madrid heller aldri har klart å slå disse seks andre lagene på bortebane i Mesterligaen:

Olympiacos (to uavgjorte, et tap), AC Milan (to tap), Spartak Moskva (to tap), Atletico Madrid (to uavgjorte), Lazio (to uavgjorte) og Manchester City (to uavgjort).

– Spansk liga tøffest



Det spørs hvor opptatt Real Madrid og Zidane faktisk er opptatt av det før kampen mot Dortmund. Madrid-mannskapet så ut til å fortsette der de slapp sist sesong da de herjet med Barcelona i Supercopa-finalene med 2-0- og 3-1-seier.

I serien har det derimot gått trått med kun tre seiere på seks kamper. Laget er allerede syv poeng bak Barcelona.

– Jeg tror ikke vi har mistet tryggheten vår. Vi er komfortable med det vi gjør. Hvis vi ikke spiller bra noen kamper kan man bli usikre, men jeg er ikke bekymret for hvordan vi kommer til spille dette året. La Liga er den tøffeste ligaen. Jeg ser mye europeisk fotball, men kampene er ikke like vanskelige som i Spania, mener Zidane.

På motsatt side har Borussia Dortmund åpnet forrykende i Bundesliga med 16 av 18 mulige poeng og 19-1 i målforskjell. Pierre-Emerick Aubameyang står med åtte mål på seks kamper.

Sjekk det rørende intervjuet med Dortmund-stjernen etter buss-angrepet:



VGs tips: Real Madrid-seier

Begge lag mangler flere spillere grunnet skader, ifølge UEFA. Dortmund må klare seg uten Marco Reus, Marcel Schmelzer, Andre Schürrle, Raphaël Guerreiro, Sebastian Rode og Erik Durm.

Marcelo, Karim Benzema, Mateo Kovačić og Jesus Vallejo er ute for Real Madrid. Toni Kroos og Theo Hernández er usikker.

UEFA mener dette er trolig lagoppstillinger:

Dortmund: Bürki; Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Toljan; Şahin, Dahoud, Götze; Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.

Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modrić, Casemiro, Isco; Bale, Ronaldo, Asensio.

Real Madrid har vært klart best på bortebane denne sesongen, og vi tror kampbildet mot Dortmund vil passe dem fint. Derfor anbefaler vi et spill på Real Madrid-seier til 2,20 i odds. Kampen vises på Viasat 4. Spillestopp er klokken 20.40.