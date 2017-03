Celina refser Norge: – Det går liksom ikke

Kosovos nordmann Bersant Celina (20) har ikke spesielt stor tro på Lars Lagerbäcks norske landslag.

– Jeg følger med på landslaget og hvordan det går. Jeg vil at de skal gjøre det bra. Men når jeg ser spillerne, ser jeg ikke hvordan de skal gjøre det bra. Det går liksom ikke! De har et par bra spillere i Joshua King og Omar Elabdellaoui, men ellers er det ikke noe spesielt, sier Celina i et stort intervju med Aftenposten.

Mens det norske landslaget forbereder seg til skjebnekamp i VM-kvalifiseringen mot Nord-Irland søndag, skal Celina og hans Kosovo møte Island torsdag. Lagerbäcks gamle suksess-historie. Og Celina har et råd til Norges svenske landslagssjef.

– Han må bruke de unge spillerne de har. Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Iver Fossum, Martin Samuelsen. Tar de steget, har de et bra lag. Men så lenge de ikke brukes, vet jeg ikke hva...

CITY-SPILLER: Bersant Celina er tilknyttet Manchester City, men er for tiden på lån i nederlandske Twente. Foto: Andrew Yates , Reuters

– Like stort som det Ødegaard har gjort

Ingen av de fire spillerne Celina nevner, er tatt med i Lagerbäcks første landslagstropp. Alle skal i stedet spillet for det norske U21-laget mot Portugal og Russland. Der spilte også Celina for et drøyt år siden, men han valgte som kjent å spille for Kosovo fordi han ikke følte seg verdsatt i Norge.

I Aftenposten-intervjuet forteller 20-åringen, som for tiden er utlånt fra Manchester City til nederlandske Twente, hvorfor han tror en jevnaldrende spiller som Ødegaard har fått så mye mer oppmerksomhet.

– Det jeg har gjort, er like stort som det Martin Ødegaard har gjort. Men jeg skjønner at han er yngre enn meg og ... han er etnisk norsk. Jeg skjønner hvorfor, sier Celina før han blir moderert av storebror Behajdin: «Jeg tror ikke det. Jeg er litt enig også, men greia er at han (Martin) ble hypet opp i Norge.»

To nordmenn

Celina er ikke den eneste nordmannen i Kosovo-troppen som skal møte Island fredag kveld. Valon Berisha er nemlig også med. 24-åringen fra Egersund spilte 20 kamper for det norske A-landslaget, men valgte å melde overgang til Kosovo da landet ble godkjent som FIFA-medlem.

Etter 20 målløse landskamper for Norge, scoret Berisha tidenes første Kosovo-mål i en offisiell kamp da han utlignet til 1-1 mot Finland i september i fjor:

Celina har ikke preget de første Kosovo-kampene i like positiv grad; han ble utvist for dytting i landets aller første privatlandskamp, mot Færøyene i juni i fjor.

Men både Celina og Berisha forventes å være nøkkelspillere mot Island. Celina har scoret fire mål og slått to målgivende pasninger for Twente denne sesongen, mens Berisha har levert seks scoringer i østerriksk Bundesliga samt ett i Champions League.

Kosovos VM-håp er imidlertid syltynt etter kun ett poeng og hele 12 baklengsmål på de fire første kvalifiseringskampene. For Island er seieren ekstremt viktig, ettersom de ligger ett poeng bak andreplass Ukraina i kvalifiseringsgruppe I.

Vi har store problemer med å se for oss at Kosovo skal klare å senke den islandske EM-sensasjonen, og ettersom de i kampene har vist at de har mye å gå på i forsvar, tror vi på en Island-seier med minst to mål. Det gir en odds på 1,70. Spillestopp er klokken 20.40.