Cavani: - Jeg følte meg som en forræder

Da Paris Saint-Germains Edinson Cavani (30) vendte tilbake til gamleklubben Napoli i en vennskapskamp møtte han ikke den gjestfriheten han hadde forventet.

Kun fire poeng skiller de tre tetlagene Nice, Paris Saint-Germain og tabelltopp Monaco i fransk Ligue 1 - i kveld har pariserne og Edinson Cavani sjansen til å ta innpå Monaco.

Uruguyaneren med det lange flagrende håret møter formsvake Angers på utebane. Nylig fortalte han om da han returnerte til sin gamle klubb Napoli for å spille en treningskamp.

«Se Napoli og dø», heter et godt, gammelt utrykk. Nå var det ikke fullt så ille for Cavani. Men etter tre års tjeneste fra 2010, én Coppa Italia-triumf og 78 mål på 104 kamper forventet han noe mer imøtekommenhet under visitten.

Pipekonsert



– Det var forferdelig, jeg følte meg som en forræder. Jeg elsker og elsket Napoli og barna mine bor der fremdeles, fortalte han til Milano-avisen Corriere della Sera, som Squawka har gjengitt.

– Jeg kunne ikke skjønne grunnen til en så sterk fiendtlighet. Jeg ventet selvfølgelig ikke blomster og applaus, men jeg husker fortsatt forventningen og spenningen jeg følte da jeg vandret opp trappene som leder til gressteppet på hjemmearenaen San Paolo. Men det var som å komme inn i en iskald dusj, forteller Cavani om episoden som skjedde i 2014.

– Innerst inne visste jeg jo om at den intense pipingen er typisk for Napoli. Og at den lidenskaplige fansen der er glad i det. Men jeg hadde bare trodd at noen der ville være glad for å se meg igjen, erindrer 30-åringen.

Historien har vist at overgangen til PSG var den rette - i hvert fall sportslig. På tre sesonger fra 2013 har hovedstadsklubben vunnet ligaen hvert år. Og på det mer personlige plan har Cavani denne sesongen tatt utfordringen med å fylle avslutter-rollen etter at tidligere lagkamerat Zlatan Ibrahimovic meldte overgang til Manchester United.

Scoringsflyt



Ved å score sine PSG-mål nummer 41 og 42, på totalt 41 kamper i alle turneringer, i 4-0-hjemmetriumfen mot Guingamp søndag har han kommet opp på andreplass for antall nettkjenninger i en sesong i klubbhistorien. Bare Zlatan Ibrahimovic har hatt en mer målrik PSG-sesong med sine 50 mål på 51 matcher ifjor, ifølge klubbens hjemmesider.

Sammenligner vi med toppscorerne i de fem fremste europeiske ligaene - Premier League, Ligue 1, Bundesliga, La Liga og Serie A - så topper han sammen med Barcelonas Lionel Messi med 27 ligamål før påskehelgens runde, ifølge analyseverkstedet Squawka. Ok, nå har ikke disse fem ligaene spilt eksakt samme antall ligakamper, men trenden er tydelig.

Men det skulle ta over tre år før han for alvor erobret hoverollen i PSG-angrepet.

Thiago Silva (f), Marquinhos (f), Thiago Motta (mb) og Grzegorz Krychowiak (mb) manglet sist. De tre førstnevnte er tvilsomme i kveld.

Angers hadde en strålende periode i februar, men har nå tapt tre av fire siste ligaoppgjør. Nå var laget med på notene i 0-1-hjemmetapet mot Monaco sist - en kamp man traff stolpen rett før slutt. Issa Cissokho (f) er tilbake fra karantene, men tre mann er skadet.

Dette er en match PSG bare skal vinne for å henge med i tetstriden