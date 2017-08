Carragher ber Liverpool få opp farten

Fem Premier League-klubber har brukt mer penger enn Liverpool i sommer. Tidligere kaptein Jamie Carragher er skuffet over klubbens overgangsmarked så langt.

– For å være ærlig, så tror jeg at vi alle håpet på å være mer fornøyd med overgangsvinduet på dette tidspunktet, sier Carragher ifølge Mirror.

Liverpool har så langt signert midtbanespilleren Mohamed Salah, den unge spissen Dominic Solanke og venstrebacken Andy Robertson for en samlet sum på 47,9 millioner pund.

Ifølge en oversikt laget av Liverpool Echo har fem Premier League-klubber brukt mer penger enn Liverpool så langt i dette overgangsvinduet: Manchester City (212 millioner pund), Manchester United (145,8 millioner), Chelsea (130,4 millioner), Everton (93,4 millioner) og Arsenal (52,7 millioner).

– Jeg nevnte forrige sesong at troppen vår ikke er god nok. Selv om startoppstillingen er veldig god, trenger troppen noen flere forsterkninger når man skal spille i Champions League, og disse har fortsatt ikke kommet, sier Carragher.

Han forventer at Liverpool viser seg frem på overgangsmarkedet, idet gjenstår under én måned til «deadline day».

– Jeg er sikker på at klubben jobber 24/7 bak kulissene for å hente inn spillere. Ikke bare for å gjøre supporterne fornøyde, men for å forsterke troppen til den store sesongen som kommer, sier Carragher.

Keïta, van Dijk og Coutinho

Tre spillere preger overgangsryktene rundt Liverpool i disse dager:

• Naby Keïta. RB Leipzigs midtbanespiller blir beskrevet som Jürgen Klopps favorittspiller, og Liverpool skal ha lagt inn en rekke bud på ham. Men Leipzig-trener Ralph Hasenhüttl har uttalt at sjansen for at Naby forlater klubben er «null».

• Virgil van Dijk. Liverpool trakk tilbake interessen for spilleren da de ble «tatt på fersken» i å kontakte spilleren uten Southamptons tillatelse tidligere i sommer. Nå har den nederlandske midtstopperen imidlertid bestemt seg for å nekte å trene med Southampton fordi han angivelig ønsker seg til Liverpool.

• Philippe Coutinho. Liverpools største stjerne skal være sterkt ønsket av Barcelona, som forbereder seg på å miste Neymar til PSG. Ifølge franske RMC skal Liverpool ha avslått et bud på 100 millioner euro for Coutinho fra den katalanske storklubben.

