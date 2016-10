Bryne kan redde plassen – mot alle odds

Etter 45 år i én av de to øverste divisjonene i Norge, kan Bryne søndag rykke ned til 2. divisjon. Men at de fortsatt har mulighet til å redde plassen er nærmest et lite fotballmirakel.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Klubben har hatt tre trenere denne sesongen. Det startet med Gaute Larsen, som fikk sparken etter å ha plukket seks poeng på sesongens syv første kamper. Deretter overtok Alf Ingve Berntsen. Han trakk seg etter ni kamper, etter å ha plukket fem fattige poeng.

På dette tidspunktet lå Bryne helt sist i 1. divisjon, og én kamp gjensto før sommerferien. Borte mot serieleder Kristiansund.

VG Live: Resultatservice fra siste runde i 1. divisjon fra kl. 13

Ole Hjelmhaug, med en fortid som spiller i både Bryne og Sogndal, overtok jobben med å forsøke å redde en klubb de fleste mente var dømt til å rykke ned.

– Alle hadde avskrevet oss. Jeg overtok et lag med null selvtillit, og der nesten alle hadde mistet troen. Vi satte oss som mål om å ha noe å spille for i hver eneste kamp, forteller Hjelmhaug til VG.

Som sagt – så gjort.

Etter tre kamper med Hjelmhaug hadde laget ni poeng opp til trygg plass, men så begynte laget å plukke poeng.

– For meg var det viktig å ha troen på det vi holdt på med. Ellers hadde jeg ikke kunne tatt denne jobben. Jeg visste det kom til å bli tøft, men jeg solgte inn et budskap, så får vi se om det holder. Jeg kan ikke tenke tilbake på dersom eller hvis, vi har angrepet hver kamp. Det har preget kampene våre, fortsetter han.

Må ha hjelp



Før den siste runden i 1. divisjon sparkes i gang klokken 13 søndag, har Bryne fortsatt mulighet til å redde plassen. De ligger tre poeng bak Hødd på trygg plass, med imellom Ull/Kisa to poeng foran.

Begge lagene de har mulighet til å ta igjen møter lag som kjemper om hjemmekamp i kvalifiseringen – henholdsvis Kongsvinger og Sandnes Ulf. Bryne får besøk av Fredrikstad, som reddet plassen i nest siste serierunde.

– Jeg fryktet vi skulle være ferdig for fire kamper siden, men vi har fortsatt noe å spille for. Nå må vi tørre å angripe denne kampen, det er en ting som gjelder. Her er det ingenting å spare på, sier Bryne-treneren.

Han vil snakke minst mulig om kampene mellom Sandnes Ulf og Hødd, og Ull/Kisas bortekamp mot Kongsvinger.

– Vi får håpe de gjør jobben, men først og fremst må vi være gode selv. Så må vi ha litt flaks på veien. Jeg tror ikke vi får noe gratis av Fredrikstad, samtidig tror jeg de vet hva som møter dem. Vi må legge igjen alle hemninger i garderoben, de andre kampene kan vi ikke gjøre noe med.

Gode tips og helbom: Husker du VGs tabelltips for 1. divisjon?

45 år i toppen

Dersom prosjekt Hjelmhaug skulle mislykkes i sesongens siste kamp vil klubben, som to seriesølv i 1980 og 1982, og vant cupen i 1987, forsvinne ut av de to øverste divisjonene for første gang siden 1971.

– Jeg vil nesten ikke tro det er sant, dersom vi skulle klare å redde plassen. Men vi er ikke ferdige ennå, og det er klart jeg vil bli skuffet dersom det ikke skulle gå. Da blir jeg nødt til å evaluere jobben jeg har gjort, og finne ut om det har vært godt nok, sier treneren.

Og selv om det vil være et hardt slag i ansiktet til klubben med en lang historie i toppfotballen, mener treneren det ikke bare er negativt å rykke ned.

– For alle som jobber i klubben, og som er glad i Bryne FK, vil det selvsagt være en kjempenedtur. Men vi har mange unge spillere på vei opp, og det vil ikke være verdens undergang å rykke ned. Da må vi se oss selv i speilet, og finne ut hva som har gått galt. Det ble nesten nedrykk i fjor, og vi kan fortsatt rykke ned i år. Det kan kanskje være lurt å la de unge spillerne vokse seg gode i 2. divisjon, selv om vi selvsagt vil gi dem sjansen på høyest mulig nivå.

Redder plassen

At Bryne blir å finne i 1. divisjon også neste sesong tror vi er ganske sannsynlig, til tross for at de må ha resultatene med seg i to kamper – i tillegg til å gjøre jobben selv.

Hjemme mot et Fredrikstad-lag som har berget plassen, og på den måte ikke har noe å spille for, tror vi Bryne vinner. Vertene har seks hjemmekamper uten tap, og tre av de fire siste er vunnet. FFK har ennå ikke vunnet borte under Mons Ivar Mjelde, og står med fire kamper uten seier.

Oddsen for Bryne-seier er 1,50.

Men de må ha hjelp fra både Kongsvinger og Sandnes Ulf. Heldigvis for Bryne kjemper begge lagene om hjemmebanefordel i kvalifiseringen. I tillegg oser Kongsvinger av selvtillit etter å ha slått Strømsgodset og gått til cupfinalen.

I tillegg er Ull/Kisa og Hødd blant seriens dårligste bortelag – ingen av dem har vunnet borte denne sesongen. Det tror vi heller ikke de gjør her.

Kongsvinger har 1,95 i odds mot Ull/Kisa, mens Sandnes Ulf har 1,67 i odds mot Hødd. 4,99 blir totaloddsen om man kombinerer disse tre kampene.

Her kan du lese våre vurderinger av dagens øvrige oddsobjekter