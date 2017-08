Brikken Manchester United mangler

José Mourinho (54) mangler én spiller for å bli enda lykkeligere enn han er nå.

Manchester United har forsterket sentrallinjen med Victor Lindelöf, Nemanja Matic og Romelu Lukaku før sesongstart.

– Jeg ønsket meg fire spillere til å forbedre troppen. Klubben har gjort en fantastisk jobb, helt fantastisk, ved å hente tre av fire i et vanskelig marked. Jeg takker klubben for det. Jeg ville vært lykkeligere om de skaffet fire av fire, sier Mourinho ifølge Manchester Evening News.

Banken er imidlertid ikke tom, og på ønskelisten står en kantspiller som kan fôre Lukaku med innlegg. Inter-kanten Ivan Perisic er nevnt, det samme er Gareth Bale.

Tror Perisic vil levere «store øyeblikk»

I fjor hadde Ander Herrera (6), Anthony Martial (6) og Zlatan Ibrahimovic (5) flest målgivende for rødtrøyene.

De tre til sammen hadde imidlertid færre enn det Kevin De Bruyne (18) produserte alene i Manchester City.

TV 2s Simen Stamsø Møller mener en kantspiller som lever målpoeng er nødvendig for å komplettere United-stallen.

– «The missing link« er der for dette United-laget akkurat nå, Mourinho har en tendens til å få det som han vil, men jeg tror ikke han får Bale, for han er viktig for Zidane. Så vil Mourinho ha Perisic, så tror jeg han får tak i ham, sier Stamsø Møller.

Viasats Serie A-kommentator, Rolf-Otto Eriksen, sier Perisic er en type som kan bidra med mål og målgivende fra kant.

– Han har jo kvaliteter som gærningen Mourinho liker ekstra godt. Han har den klassiske, kroatiske vinnerskallen. Den vil jo passe i alle ligaer, sier Eriksen.

– Er Perisic en spiller som vil gå inn og heve dette United-laget?



– Det er jeg egentlig helt sikker på. Hvis ikke Perisic er i stand til å gi Manchester United mange store øyeblikk, så ville jeg blitt overrasket. Det handler litt om at han har spilt for et Inter-lag som i perioder ikke har hengt sammen i det hele tatt, og selv da har han til tider vært veldig god, sier Eriksen.

I serieåpningen venter tidligere United-spiss Javier «Chicharito» Hernandez og West Ham.

West Ham mangler Cheikou Kouyaté (mb), Michail Antonio (mb), Manuel Lanzini (mb), Sofiane Feghouli (mb), Diafro Sakho (a) og Andy Carroll (a).

Manchester United må unnvære Luke Shaw (f), Marcos Rojo (f) og Ashley Young (kant).

Det skjer gjerne en og annen overraskelse i ligaåpningen. Men Manchester United har bare tapt én av 13 Premier League-åpninger på Old Trafford (9-3-1). Og West Ham har ikke vunnet på denne banen på ti år - da Carlos Tevez berget London-laget fra nedrykk.

Men det virker som et stort krav at West Ham skal vinne søndag.