Brann-smell før storkampen mot Rosenborg

Brann må klare seg uten sin kaptein og stopperkjempe Vito Wormgoor (28) i Mesterfinalen mot Rosenborg.

Trener Lars Arne Nilsen bekrefter til Bergens Tidende at Wormgoor ikke spiller mot Rosenborg når den norske fotballsesongen skal åpnes på Brann Stadion onsdag kveld.

Nederlenderen, som har kommet fra Aalesund i vinter, har allerede fått kapteinsbindet i sin nye klubb. Ti minutter ut i en treningskamp mot Sogndal tråkket han over og hadde store smerter i ankelen, men han spilte ut hele første omgang likevel.

– Jeg var innstilt på å spille 45 minutter, for jeg trengte det for å bli klar til Rosenborg-kampen. Dessverre fant vi ut etterpå at skaden var verre enn jeg trodde, sier Wormgoor til BT.

SKADET: Brann-kaptein og -midtstopper Vito Wormgoor, her under sesongoppkjøringen med Brann. Foto: SK BRANN

– Bittert

Stopperkjempen forteller at han trolig blir klar til seriestart mot Tromsø i helgen, men det er ekstra vemodig å miste Rosenborg-kampen ettersom hele familien har reist til Bergen for å få den med seg.

– Det er bittert å måtte stå over denne kampen. Jeg hadde gledet meg veldig, sier Wormgoor.

Brann får spille i det splitter nye konseptet Mesterkampen. Den skal egentlig være mellom regjerende seriemester og regjerende cupmester, men ettersom Rosenborg gjorde rent bort i fjor, er det sølvvinner Brann som blir motstander.

Og det er ikke bare Wormgoor som mangler når Brann-forsvaret skal forsøke å stoppe Nicklas Bendtner, Pål André Helland & Co. Den islandske høyrebacken Vidar Ari Jónsson er nemlig også utilgjengelig, ettersom han spiller privatlandskamp mot Irland så sent som tirsdag kveld.

– Brann mister lederen

Dermed er halvparten av forsvarsfireren i det som ifølge VG-lupen er Branns antatt beste ellever, ute av laget mot Rosenborgs slagkraftige angrep.

– Brann mister lederen sin. Han som styrer de andre. Det er det viktigste. I tillegg rydder han i luftrommet. Jónsson er lettere å erstatte, for Amin Nouri er like god, sier VGs fotballjournalist Knut Espen Svegaarden.

Brann kan trøste seg med at Wormgoors stopperkollega Bismar Acosta har kommet seg etter en leggskade han har slitt med i vinter. Han spiller sannsynligvis sammen med Jonas Grønner i midtforsvaret mot Rosenborg.

Vi tror at det svekkede Brann-forsvaret ikke gjør ting enklere for bergenserne, som allerede i utgangspunktet var underdogs i Mesterfinalen. Visst har de vunnet tre av de siste fem hjemmekampene mot Rosenborg, men her tror vi trønderne blir hakket sterkere.

Rosenborg mangler Birger Meling som fortsatt ikke er kampklar etter en hjernerystelse han pådro seg i februar, men de burde ha tropp nok til at det ikke skal ha altfor stor betydning.

