Bournemouth-manager Howe: - Vil ikke nøle med å signere en homofil spiller

Bournemouths Eddie Howe (39) er den første Premier League-manageren som åpent kunngjør at han ikke har noe imot å ha en homofil spiller på laget sitt.

Den unge engelske manageren har en bunnsolid status i Bournemouth og skal være ettertraktet blant større klubber. En av grunnene til det er hans evne til å skaffe seg spillere som har noe å bevise - som for eksempel Joshua King, hvis Blackburn-karriere hadde låst seg i Championship-midtsjiktet da han svitsjet til den nyopprykkede Premier League-klubben Bournemouth i mai 2015.

King, som senest onsdag ødela for Liverpool med en sen utligning, er ganske sikkert med fra start i kveldens ligakamp mot Chelsea.

At Howe også evner å tenke nytt i en til dels størknet machokultur som engelsk fotball ble klart i et ferskt intevju med gay-magasinet Winq. Der forteller han om det han mener er nye tider i «the beautiful game».

– Jeg ville signert en åpent homofil spiller uten å nøle hvis han var den rette spilleren for klubben. Det er fotballen og spillerens karakter som definerer en karriere, og ikke seksuell orientering, påpeker Howe.

– Som manager prøver jeg å forberede meg på alle scenarioer jeg kan møte, store og små. Så jeg mener å ha den rette mentaliteten for når den dagen kommer - og det vil den - når en av mine spillere tropper opp på kontoret mitt for å ta akkurat den samtalen.

– Det er bare et spørsmål om tid, for som alt annet i samfunnet er toppfotballen i endring. Fotballen dreier seg i retning mot åpenhet og godkjennelse og det er slik det bør være, understreker Howe, som legger til at når den første Premier League-spilleren endelig tar steget og bestemmer seg for å komme ut av skapet så vil flere følge etter.

Stigma



At det sitter langt inne er sikkert. Foreløpig er det kun tre spillere som har kommet ut av skapet i engelsk toppfotball. Det gjelder den avdøde Norwich og Nottingham-avslutteren Justin Fashanu, som kom ut på tampen av karrieren i 1990. Både den tidligere Leeds-vingen Robbie Rogers og tyskeren Thomas Hitzlsperger med PL-karriere i Aston Villa, West Ham og Everton kom ut etter karriereslutt. Den første fremdeles aktive skandinaviske spilleren som fortalte om sin legning var svensken Anton Hysén i mars 2011.

KOM UT: Anton Hysén fortalte om sin legning i fotballmagasinet Offside i 2011. Dette bildet er tatt i 2015. Foto: Stine Løvmo Lie , VG

Til kveldens kamp skal Bournemouth ut i sin kanskje tøffeste kamp for sesongen - mot tabelleder Chelsea. Da Bournemouth røk 1-3 hjemme for Manchester United i ligapremieren var det ikke lett å være positiv til lagets utsikter denne sesongen. Siden har Cherries, som laget kalles, tatt seg av Liverpool, Everton, regjerende ligamester Leicester og spilt uavgjort mot tabelltoer Tottenham på eget gress. Og de er ubeseiret på fem ligamatcher.

Chelsea fikk et noe heldig åpningsmål hjemme mot Manchester City onsdag - og stengte så igjen døra for et spillemessig dominerende, men harmløst bortelag.

Når Chelsea løper ut på Vitality Stadium i aften kan lagets ledelse i Premier League-toppen være kuttet ned til fire poeng ettersom Tottenham skal i aksjon mot Watford tidligere på dagen.

Victor Moses (kant) må helsesjekkes, men utover det stiller gjestene skade -og suspensjonsfritt.

Bournemouths Tyrone Mings (f) soner og Junior Stanislas (mb) og Dan Gosling (mb) er tvilsomme.

Vi tror Eddie Howes Bournemouth vil prøve å spille fotball - hvilket er noe som passer Antonio Contes Chelsea perfekt. Borteoddsen står til kun 1,55, men mulige spillvarianter er scoringsspill på Chelseas Eden Hazard til 2,50 og Joshua King til 4,00 i odds. Nordmannen har bokført 12 ligamål - og det er dobbelt så mye som ifjor. TV2 Sport Premium viser kampen og spillestopp er kl. 18.25