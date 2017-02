«Blinde» Edins revansj

Roma-fansen gjorde lenge narr av sin egen spiss Edin Dzeko (30) og kalte ham «Edin Cieco» (blinde Edin). Det har de kuttet kraftig ned på.

Roma ramlet ned på tredjeplass i italiensk Serie A etter at Napoli feide over Bologna med 7-1 på utebane lørdag. I kveldens hengekamp har Roma en mulighet til å forlenge sin bunnsolide hjemmeflyt i serien denne sesongen der alle ti kamper er vunnet.

Vertene har bøttevis med selvtillit i inngangen til oppgjøret. Det har ganske sikkert bosnieren Dzeko også for med 15 fulltreffere er han bare ett mål bak Serie A-toppscorer, Napolis Dries Mertens. Og ikke nok med det han er i rute til å ta innpå Romas avslutterlegende Gabriel Batistuta - som endte opp med 20 mål da Roma sist ble seriemester i 2000/01.

Det var i august 2015 Dzeko landet på Fiumicino-lufthavnen med flere tusen forventningsfullle Roma-fans som «velkomstkomité». De har i mange år ventet på spissarvtakeren til «Batigol». Det har vist seg å være noen skremmende store sko å fylle.

GAMMEL ROMA-HELT: Gabriel Batistuta vår målsjefen i de gode Roma-tidene i starten på 2000-tallet. Dette bildet er tatt i 2002. Foto: Massimo Sambucetti , AP

Dzeko mangler sin argentinske forgjengers finesse og teknikk. Noen av avslutningstabbene i den første sesongen skal ha vært av den ekstraordinære klønete sorten, den typen som YouTube-publikummet bare elsker. Les: Misbrukte åpne målsjanser fra kort hold. I den verste måltørken fra november 2015 til februar 2016 gikk det 11 timer og 50 spilleminutter uten én eneste Serie A-nettkjenning på den tidligere Manchester City-spissen.

I et intervju med Roma-avisen Il Messaggero som er delvis gjengitt i ESPN skinner det igjennom at Dzeko er rutinert. Bosnieren, som behersker italiensk flytende, forklarer:

– Roma ligner på Bosnia. Fansen nøyer seg ikke med å kritisere deg, de fornærmer deg også, sier han.

– Du kan gjøre det bra tre ganger. Men hvis du bommer den fjerde gangen, så starter fornærmelsene igjen. Det er akkurat som at de venter på en mulighet for å håne deg, mener 30-åringen.

Urealistiske forventninger



At akkurat Roma er et spesielt vanskelig sted å spille fotball er ikke nytt. I den fargerike italienske supporterverden har Romanisti lenge hatt et rykte på seg for å være spesielt utålmodige og lunefulle, skriver ESPN. Trener Fabio Capello, som førte klubben til seriegull i 2001, har fortalt om det ekstreme presset som herjer i hovedstaden. Om de hurtige svingningene fra eufori til sinne, fra hvitt til svart og tilbake blant deler av fansen, ifølge Football Italia.

Dzeko oppsummerer det slik: – Vinner man tre strake kamper har man sikret seriegullet. Taper man én kamp er alt helt forferdelig.

I inneværende sesong går alt så meget bedre. Mishagytringene har angivelig ikke helt sluppet taket. Men Roma har vunnet syv av ni siste serieoppgjør, og er bare syv poeng bak tabelltopp Juventus. Laget har vunnet samtlige hjemmekamper i serien siden 20. april ifjor. Roma avanserte i forrige uke til Coppa Italia-semifinaler mot byrival Lazio, og møter senere i vinter Villarreal i Europa League.

Og noe av æren for dette skal Edin Dzeko ha. The Guardian skriver at noe av årsaken er at han får langt bedre service av kantspillere som Stephan El Shaarawy, Diego Perotti og Mohamed Salah enn hva forholdet var i fjorårsesongen. Det er ganske sikkert en selvtillits-faktor inne i bildet her også.

Til kveldens match tror vi Roma bør være klare for å slå tilbake etter 2-3-bortetapet for Sampdoria forrige helg. Thomas Vermaelen (f) er ute, men ellers er det ingen overraskelser i tropputtaket. Mohamed Salah (mb) er på vei hjem fra Afrikamesterskapet, men er ikke med i kveld.

Fiorentina står uten serietap i 2017 (3-1-0), og befinner seg på 7.plass på tabellen. Men bortetriumfen over bunnlaget Pescara sist onsdag satt langt inne (2-1). Davide Astori (f) og Federico Bernardeschi (a) har sonet ferdig. Men tre mann er tvilsomme.

Roma har seiret i de fire siste tilsvarende seriekampene. Og alle Fiorentinas tap har kommet på fremmed grunn denne sesongen. Det lover ikke så bra mot et hjemmesterkt lag som Roma. 1,58 er ingen kjempeodds, men det er det vi har. Spillestopp er kl. 20.40 og matchen tilbys på Viaplay.