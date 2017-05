Ber Klopp satse på Monaco-stjerne

Liverpool er en spiss-stjerne unna å kjempe om ligatittelen, mener klubbens tidligere spiller Vladimir Smicer (43).

Den tsjekkiske midtbanespilleren, som blant annet var med på å vinne Champions League med Liverpool i 2005, kommer med sine anbefalinger til Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju med Liverpool Echo.

– Jeg mener vi trenger en spiss. Daniel Sturridge har hatt mange problemer denne sesongen. Jeg trodde han kom til å bli vår hovedspiss som Diego Costa i Chelsea, Zlatan Ibrahimovic i United og Harry Kane i Tottenham. Jeg synes vi har savnet en slik spiller. Det har trolig kostet oss ligagullet. Hvis vi hadde en spiss som scoret 20 mål eller flere, hvem vet? Vi kunne ledet serien, sier Smicer.

Han har ett bestemt navn i tankene: Kylian Mbappé. Smicer mener den 18 år gamle franskmannen, som har scoret 25 mål for Monaco denne sesongen, vil være perfekt for å lede Liverpool-angrepet i årene som kommer.

– Jeg liker Mbappé. Han er bare 18 år, men det jeg har sett av ham, har virkelig vært utrolig for en så ung spiller. Alt ser så naturlig ut for ham. Jeg liker måten han spiller på. Han ville definitivt vært veldig dyr, sier Smicer.

LIVERPOOL-PROFIL: Vladimir Smicer, her under en Liverpool-legendekamp i Australia i 2016, spilte godt over 100 kamper for klubben fra 1999 til 2005 Foto: Getty Images

Han er klar over at vårens Champions League-stjerneskudd er blant kontinentets mest ettertraktede spillere, men mener Jürgen Klopp burde gjøre det han kan for å tiltrekke seg den franske tenåringen.

– Alle storklubbene i Europa er ute etter ham, så det vil være vanskelig å få tak i ham, men hvis jeg var Liverpool-manager, så ville jeg virkelig gått for ham, sier Smicer.

Overgangsmarkedet var et av de viktigste temaene på Klopps pressekonferanse i forkant av søndagens nøkkelkamp mot West Ham.

Bedre plassering gir bedre signeringer

Liverpool kjemper en tett kamp med Manchester City og Arsenal om to av topp fire-plassene, som gir spill i Champions League. Klopp understreker at klubbens sommersigneringer kan bli påvirket av hvorvidt de kvalifiserer seg.

– Jeg vil tro at jo bedre plasseringen vår er, desto lettere vil det være å tiltrekke seg spillere, men det betyr ikke at det ikke ville gått hvis vi ikke spiller Champions League, sier Klopp, ifølge Independent, og utdyper:

– Det er alltid slik. Fotballverdenen er ikke lenger et sted der du kan finne en spiller som ingen andre følger med på. Det er veldig, veldig sjeldent. Det er alltid andre klubber som er interesserte. Vi må bruke de virkemidlene vi har for å skaffe spillere. Ett av disse er trolig hvilke turneringer vi spiller neste år. Tre av dem er vi sikre på, én er ikke sikker ennå.

Britiske medier kobler Liverpool spesielt til to mulige signeringer denne sommeren: Southampton-midtstopper Virgil van Dijk og RB Leipzigs Naby Sarr.

