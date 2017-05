Benzemas heftige sextape-oppgjør: Raser mot Valbuena

Real Madrid-stjernen Karim Benzema (29) forstår ikke hvorfor han fortsatt er vraket fra det franske landslaget – og sender en real kraftsalve i retning Mathieu Valbuena (32).

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det hadde vært stille en stund. Nå er det full ordkrig. I et langt intervju med den franske storavisen L'Équipe har stjernespissen Benzema blåst nytt liv i sextape-skandalen som rystet fransk fotball på høsten i 2015.

Daglige oddstips får du på Tipster!



Benzema reagerer på at Valbuena nå sier at han er åpen for å spille med ham på landslaget, når han i 2015 beskyldte ham for å medvirke i sextape-utpressing mot ham selv.

– Alt begynte med hans historie. Vi kjenner ikke til sannheten. Og når jeg hører at han nå er klar for å spille med meg, og at han ikke bærer nag... Det er virkelig noe galt med ham, sier Benzema.

SPILTE SAMMEN: Mathieu Valbuena (t.v.) og Karim Benzema var lagkamerater på det franske landslaget frem til sextape-skandalen i 2015. Her før kamp mot Nigeria i 2014-VM. Foto: Franck Fife , AFP

Fikk du med deg sextape-skandalen? Valbuenas åpenhjertige intervju: – Ville ikke gjort det mot min verste fiende | Benzema innrømmer: – Jeg er en idiot | Telefonsamtalen som avslører Benzema | – Karrieren hans er uten tvil truet

Han blir bedt om å utdype.

– I starten fremstilte han meg som en kjeltring, han sa at jeg truet ham og skremte ham, alt man kan finne på. Og nå vil han plutselig spille med meg! Det er over halvannet år siden jeg har vært hans verste fiende, et dårlig forbilde, en bølle, at jeg må straffes, at folk drar meg gjennom sølen, at man skitner familienavnet mitt. Det er nesten to år siden jeg har fått lov til å se min beste venn. Mens han, han tar det med ro og sier at vi kan spille sammen. Han må slutte med dette våset!

Benzema ble i november 2015 tiltalt for medvirkning til utpressing av Valbuena i forbindelse med en sextape sistnevnte hadde spilt inn med sin kone. Saken er fortsatt ikke avgjort, så Benzema venter fortsatt på dommen sin.

Lad opp til Eliteserie-søndagen med «Runden»:

Ber om forklaringer fra landslaget

Real Madrid-spissen har ikke spilt en fransk landskamp siden 8. oktober 2015 mot Armenia, som følge av sextape-saken. Landslagstrener Didier Deschamps har bestemt seg for å klare seg uten den kontroversielle spissen, som selv forstår lite av hvorfor han ikke får gjøre comeback for «Les Bleus».

– Jeg har spilt 81 landskamper for Frankrike. Det ville vært fint å få en forklaring på hvorfor jeg er vraket. Hvis det er av sportslige årsaker, så er det av sportslige årsaker. Hvis det er på grunn av noe annet, så er det på grunn av noe annet. Men jeg skulle ønske jeg kunne blitt fortalt det ansikt til ansikt, mens man så meg i øynene, sier Benzema.

Husk å følge VGs oddstipsside Tipster på Facebook og Twitter.

Et stikk til landslagstrener Deschamps, uten tvil, som Benzema ikke navngir en eneste gang i løpet av det fire sider lange intervjuet.

Torsdag offentliggjorde Deschamps sin landslagstropp til kampene mot Paraguay, Sverige og England i juni. Nok en gang var Benzema vraket.

– Jeg skal gi dere et svar. Det franske laget ble bygget før EM, og ble befestet gjennom mesterskapet, der vi kom til finalen. Slik har det fortsatt i VM-kvalifiseringen. Vi har en tropp der det er harmoni. Jeg stoler på spillerne, som har vist seg verdige tilliten på banen. Jeg har hentet inn unge spillere fordi de har stort potensial. Jeg er den eneste som bestemmer, og jeg tar avgjørelser basert på sportslige vurderinger. For meg er det alltid troppen som går foran alt, forklarer Deschamps ifølge ESPN.

VGs tips: Målfest i Málaga

Mens han fortsetter å være utelatt fra landslaget, er livet i Madrid langt mer harmonisk for Benzema. Hans Real Madrid kan vinne sin første ligatittel siden 2012 dersom de unngår tap borte mot Málaga søndag kveld.

Málaga er i strålende form, med fire seirer og én uavgjort på de fem siste kampene. Og de har sjokkert lag som Barcelona og Sevilla på La Rosaleda denne sesongen. Men de har ingenting å spille for i denne kampen, og det er vanskelig å se for seg at Real Madrid – som har vunnet sine fem siste seriekamper og scoret 12 mål på de tre siste – skal tape i sesongens viktigste La Liga-kamp.

1,15 i odds for borteseier blir i tynneste laget, så vi prøver oss heller på et målspill i Málaga. Det er blitt scoret fire eller flere mål i syv av Real Madrids åtte siste bortekamper, og i to av Málagas tre siste kamper, så vi tror dette ender med over 3,5 mål. Det gir 1,45 i odds. Kampen vises på Viasat Fotball. Spillestopp er klokken 19.55.