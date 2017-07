Bendtner knust av reserven på poengstatistikk

Rosenborgs «reserve» Matthías Vilhjálmsson (30) leverer målpoeng over dobbelt så ofte som Nicklas Bendtner (29).

VG har regnet sammen målpoengene (scoringer og assists) og spilleminuttene til de to Rosenborg-spissene etter halvspilt Eliteserie. Tallenes tale er soleklar: Islendingen har vært langt mer effektiv enn dansken med de helsvarte skoene.

Bendtner, som nylig fikk skarp spiss-kritikk av Alexander Søderlund, har spilt klart mest. I løpet av 12 kamper fra start og to innhopp har han spilt 1105 minutter i Eliteserien denne sesongen. På disse har han scoret fem mål og ingen målgivende pasninger. Det gir et snitt på ett målpoeng hvert 221. minutt. Det betyr at Bendtner i snitt spiller nesten to og en halv kamp for hver gang han scorer eller får en assist.

Vilhjálmsson har ikke fått like mange sjanser som den tidligere Arsenal-spilleren. Likevel har han vært mer produktiv; på 719 minutter, fordelt over seks kamper fra start og syv innhopp, har Vilhjálmsson scoret fem mål og levert tre målgivende pasninger.

Det gir et snitt på ett målpoeng hvert 90. minutt for Vilhjálmsson. I snitt garanterer islendingen dermed ett målpoeng per kamp dersom han spiller fra start til slutt. Det er dobbelt så gode tall som Bendtner, som fikk et lavt terningkast i VGs spissvurdering:

Legger man til tallene fra cupen, er fasiten enda lysere for Vilhjálmsson. Bendtner har bare startet én kamp i turneringen, mot Tynset i andre runde, som endte med at han ble byttet ut til pause etter en målløs omgang. Inn kom Vilhjálmsson, som noterte seg for to scoringer.

Mens Bendtner står uten mål på 45 cupminutter, har RBKs nummer 10 bøttet inn med scoringer. Vilhjálmsson er cupens toppscorer med syv mål på bare 224 minutter (to fra start, ett innhopp). Det gir et imponerende snitt på én scoring hvert 32. minutt.

– Bak skjema

Trønderne møter først Sandefjord hjemme på Lerkendal lørdag, før de skal ut i Champions League-kvalifisering mot irske Dundalk onsdag.

I Adressas RBK-magasin medgir sjefen selv at laget har mye å jobbe med før nøkkeluken.

– Vi er litt bak skjema, men får vi luket bort de feilene som vi hadde i Kristiansund, så skal vi være i god rute både til lørdag og onsdag, sier Ingebrigtsen.

Treneren ønsker ikke å røpe detaljer om laguttaket til kampene. Vilhjálmsson startet i forrige kamp mot Kristiansund, og takket for tilliten med mål og assist. Bendtner kom inn fra benken og scoret utligningsmålet som reddet 3-3 og ett poeng.

VGs tips: Målfattig mot Sandefjord

Så langt denne sesongen har mye av debatten rundt RBK handlet om mangelen på scoringer og store målsjanser. Men mot Kristiansund var forsvaret det største problemet. Trønderne slapp inn tre mål og var selvkritiske etterpå: «Hvis vi gjør dette i Europa, så kommer vi ikke til å kvalifisere oss», slo Bendtner fast.

Med Champions League-kvalifisering rett rundt hjørnet tror vi Kåre Ingebrigtsen kommer til å bruke lørdagens Sandefjord-kamp til å fokusere på solid forsvarsspill fremfor å kaste alle mann i angrep. Dermed kan man vente seg en målfattig kamp.

Vi synes oddsen på 2,70 for at det scores under 2,5 mål mellom RBK og Sandefjord, er svært fin når man vet hvor stort fokus Rosenborg har hatt på forsvarsspill i forkant av kampen. Vi ser for oss en knapp hjemmeseier. Kampen vises på MAX. Spillestopp er klokken 15.30.