Nicklas Bendtner (29) er tilbake på det danske laget, og i bedre slag enn på lenge. Det varmer Åge Hareides (63) fotballhjerte.

– Han viser en glede og energi som er nødvendig for å spille fotball på det høyeste nivået, og det er jeg glad for. De andre spillerne ser også at han trives, og det er enkelt å se at han har et stort overskudd om dagen, sier Danmarks landslagssjef Åge Hareide til BT Nyheder.

Den danske spissen ble først vraket fra Danmarks landslagstropp av nettopp Åge Hareide. Men Yussuf Poulsen pådro seg en skade i låret og måtte dermed kaste inn håndkleet. Dermed ble Bendtner tatt inn igjen i landslagsvarmen for første gang på to år.

Skaper hodebry

Mannen med 79 landskamper og 24 mål med flagget på brystet har imponert Hareide på treningsfeltet i landslagscomebacket.

– Nicklas ser både glad og god ut. Jeg er veldig fornøyd med det jeg har sett fra ham på samlingen. Jeg kjenner jo ham i tillegg fra Norge, og jeg kjenner mange i Rosenborg, som sier det samme som meg: Han har et stort overskudd om dagen.

Det har vært glade dager for Bendtner. Etter en noe treg start hvor han var gjenstand for kritikk, er ting i ferd med å løsne for den tidligere Arsenal- og Juventus-spissen. Han scoret og var en viktig bidragsyter da Rosenborg tok skalpen på Ajax, og har totalt notert seg for ni seriemål på 17 Eliteserie-kamper.

Nå kan nok en opptur vanke for 29-åringen. Han har nemlig gitt Hareide hodebry foran laguttaket til VM-kvalifiseringskampen mot Polen.

– Og det er sånn det skal være. Det skal være trangt om plassen på landslaget. Det har vi nå, og det har Nicklas i høyeste grad bidratt til.

SCORET MOT NORGE: Nicklas Bendtner gjorde livet surt for Rune Almenning Jarstein og Kjetil Wæhler da Norge tapte 2-0 for Danmark i Parken i 2011. Her satt han inn 1-0-scoringen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det var ikke nødvendigvis gitt at Bendtner skulle bli Poulsens erstatter. Nicolai Jørgensen, som til daglig spiller i Feyenoord, oppfordret landslagssjefen til å ta ut Rosenborg-spissen.

– Han tar med seg mye erfaring, og er en veldig god lagkamerat. Det er bra for hele laget at han er med oss.

Jørgensen spiller i likhet med Bendtner i angrep, men Jørgensen er likevel ikke bekymret for å bli vraket på kampdagen.

– Jeg tenker ikke på ham som en konkurrent ettersom det alltid vil være konkurranse på et landslag. Akkurat nå har vi mange dyktige angrepsspillere, så det handler bare om å vise at man er verdig en plass på laget, understreker 26-åringen.

Danmark står med 10 poeng og Polen topper gruppe E med 16 poeng. Mens polakkene fint kan leve med uavgjort, bør Danmark helst vinne for realistisk sett kjemper laget med Montenegro om andreplassen som gir kvalik.

Selv om Bendtner (a) er inne i varmen igjen er både Poulsen (a) og Martin Braithwaite (a) ute grunnet skader.

Polen har bygget opp et brukbart landslag anført av superstjernen Robert Lewandowski (a). Kamel Gilk (f) er tilbake etter karantene, men Grzegorz Krychowiak (mb) er ute.

Polen har bygget opp et brukbart landslag anført av superstjernen Robert Lewandowski (a). Kamel Gilk (f) er tilbake etter karantene, men Grzegorz Krychowiak (mb) er ute.

Polen vant forrige kamp 3-2, og står med en 5-1-0-flyt og 15-7 i målforskjell i gruppen. Danmark har slått de svake lagene i puljen, men tapt 0-1 hjemme for Montenegro.