Benítez mener Newcastle har angst-problem

Newcastle-manager Rafael Benítez (56) mener spillerne hans må håndtere angsten sin før en sesongdefinerende uke i Championship.

Helgens skuffende 2-2-resultat hjemme mot bunnlaget Bristol City førte til at Newcastle mistet Championship-ledelsen til fordel for Brighton, som vant 3-0 over Reading. Newcastle-skrellen ble delvis forårsaket av en pinlig misforståelse mellom forsvarsspiller Paul Dummett og keeper Karl Darlow.

– Du forventer ikke at et lag som er suksessfullt, fokusert, forberedt og som trener bra, skal gjøre slike feil. Når vi har problemer er det viktigste for meg å holde meg rolig. Jeg kan være sint, jeg kan være skuffet, men jeg må analysere hva vi gjorde feil, sier Rafael Benítez, som mener laget må løse et mentalt problem.

– Vi kan forbedre oss litt, og det er et spørsmål om å håndtere angsten vår. Vi er på toppen av tabellen og må ha troen på oss selv, sier Benítez ifølge The Northern Echo.

– Et spørsmål om erfaring

Det er ikke første gang den spanske manageren snakker om angst. Da Newcastle kjempet en desperat nedrykkskamp i Premier League i fjor, sa Benítez at «angsten dreper oss noen ganger», og at spillerne slet med å håndtere det store presset. Nå er det opprykkskamp som gjelder, og 56-åringen antyder at det samme problemet er tilbake.

– De må bare prøve å slappe av og holde seg rolige. I mitt tilfelle er jeg ganske rolig. Jeg kan være rasende, men det avhenger av situasjonen. Jeg husker på at jeg må skape løsninger og ikke nye problemer. Jeg prøver å finne løsninger for spillerne mine. Det er et spørsmål om erfaring, sier Benítez.

Med 13 kamper igjen av Championship-sesongen har andreplass Newcastle fem poeng ned til tredjeplass Huddersfield. Første- og andreplassen rykker direkte opp til Premier League, mens tredje- til sjetteplass kjemper om den siste opprykksplassen i et playoff-spill.

Skjebneuke

Kamper mot Brighton (1. plass), Huddersfield (3. plass) og Reading (5. plass) i løpet av den neste uken betyr at Newcastle går inn i en helt avgjørende periode av sesongen. Om en uke kan de enten praktisk talt ha sikret opprykket, eller så kan alt være vidåpent igjen.

– Det er veldig viktig. De neste kampene er de aller viktigste, sier Newcastle-vingen Christian Atsu ifølge Mirror.

– Vi skal forberede oss godt. Vi er mentalt sterke og virkelig fokuserte på hva vi ønsker å oppnå. Vi går inn i hver kamp med hundre prosent konsentrasjon, sier Atsu.

