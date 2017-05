Belgisk ekspert roser Sander Berge opp i skyene: – Spektakulær

Skal man tro en belgisk journalist som har sett alle hans kamper denne våren, så er det rett og slett ikke måte på hvor god Sander Berge (19) har vært for Genk.

– Han har vært intet mindre enn spektakulær, sier Kjell Doms, som dekker Genk for den belgiske avisen Het Laatste Nieuws.

Den høyreiste midtbanespilleren (193 cm) fra Asker kom til Genk fra Vålerenga i januar. Han gikk rett inn i laget og har spilt 26 kamper for den belgiske klubben denne våren – inkludert semifinale i Europa League mot Celta Vigo. Det har ført ham inn i den norske landslagsvarmen.

Visst ble han kåret til årets talent i Eliteserien 2016, men det var neppe noen som hadde forventet at han skulle bli en hit i utlandet såpass fort. Utviklingen forbløffer i Belgia.

– Jeg så ham da han kom på treningsleir i Spania i januar. Du kunne se at han slet med tempoet, de første dagene hadde han vanskeligheter. Men fra hans første offisielle kamp for Genk har utviklingen vært spektakulær. Det har vært en fryd å se ham spille, sier Doms.

Har erstattet stjerne med glans

Han synes det mest imponerende med Berge er hvor raskt han har tatt nivået – spesielt ettersom han ikke hadde spilt kamp siden oktober, på grunn av en kneskade mot Stabæk, da han kom til Genk.

– Han er så stor og sterk, og bruker kroppen på en elegant og effektiv måte. Dessuten er han veldig rask i forhold til størrelsen. Han er allerede en kjempebra spiller, og han er bare 19 år, sier Doms.

Berge ble hentet inn som erstatter for Wilfred Ndidi, som ble solgt til Leicester for rundt 20 millioner euro i januar.

– Ndidi var lagets beste spiller, så alle lurte på hva som skulle skje da han dro. Folk mente at å selge ham, var som å ta selvmord. Men allerede en måned etter at Berge hadde kommet inn som erstatter, var det ingen som snakket om Ndidi lenger. Det er den største komplimentet man kan gi, sier den belgiske journalisten.

– Ekstremt komplett

Han omtaler Sander Berge som «en av de desidert viktigste spillerne på laget». I første halvdel av sesongen, uten Berge, tapte Genk hele åtte seriekamper. I andre halvdel, med Berge fast på midtbanen, har det kun blitt to tap. Den norske unggutten er en avgjørende årsak til dette, mener Doms.

– Han er en ekstremt komplett spiller. Det er to ting han kan forbedre seg på: Han kommer ikke ofte nok inn i boksen og er ikke så målfarlig, og han må bli bedre på hodet.

Etter det VG erfarer, har europeiske toppklubber som Monaco og Sevilla meldt sin interesse for Berge den siste tiden. Doms, som også har skrevet artikler om Monaco-interessen, anbefaler Berge å bli en sesong til i Belgia.

– Det ville vært best for ham. Men hvis en klubb vil betale 15 eller 20 millioner euro for ham, så tviler jeg på at Genk kan si nei, sier han.

