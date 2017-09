Belgia-stjernen slår tilbake etter vrakingen: – Jeg røyker, jeg drikker

Midtbanespiller Radja Nainggolan (29) ble vraket fra Belgias siste landslagstropp. Det falt ikke i smak hos Roma-stjernen.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Radja er inne i en periode hvor han ikke er i optimal form. Jeg beklager, men når noe skjer med ham, blir det alltid slått opp større enn det er. Jeg trenger rett og slett de beste spillerne til disse to kampene, forklarte landslagssjef Roberto Martínez etter å ha valgt å utelate Nainggolan fra VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar og Hellas.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!



I kjølvannet av den overraskende vrakingen var Nainggolan kategorisk; landslagskarrieren var over. «Jeg kommer til å slutte med landskamper nå. Det gir ikke mening», raste Roma-spilleren i et intervju med Het Nieuwsblad.

Les også: Thierry Henrys nye liv: – Vanskeligere

Etter å ha tenkt seg om litt gikk 29-åringen ut på Twitter og avkreftet at han gir seg på landslaget. Men selv etter å ha fått litt distanse til vrakingen, er han ikke nådig i ordbruken når han skal beskrive hva han mener om ikke å bli tatt ut av Belgia-sjefen:

– Det gjør vondt. Det er spesielt grunnene til vrakingen som er vanskelige å forstå. Jeg føler meg siktet. Det er liksom alltid noe som ikke er bra: Jeg røyker, jeg drikker, og nå er visst ikke konsentrasjonen min bra nok. Det virker som det alltid er et problem. Det er alltid meg, og det er alltid utenomsportslige grunner, sier Nainggolan i et stort intervju med Het Laatste Nieuws.

Sjekk den målfesten – brassemagi og rødt kort da Belgia knuste Gibraltar:

– Ikke den eneste spilleren som røyker

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Nainggolan har en livsstil som kanskje ikke forbindes med toppidrett; han røyker og er ikke fremmed for å ta seg et glass vin i ny og ne. Tidligere Belgia-sjef Marc Wilmots fortalte i et intervju med belgiske Sporza i fjor at han «alltid prøver å gi Radja et rom med balkong, slik at han ikke utløser brannalarmen».

– Dette er et image som er funnet opp. Tro meg, jeg er ikke den eneste fotballspilleren som røyker. Til tross for livsstilen min ofrer jeg alltid 120 prosent av meg selv på banen. Er ikke det det viktigste? Det er ikke sant at jeg lager problemer, sier Nainggolan.

Lest denne? Celina refser Norge: – Det går liksom ikke

Han ble vraket av daværende landslagssjef Wilmots i Brasil-VM i 2014. Nå frykter han å miste et nytt VM. «Det ville vært veldig tungt», sier Nainggolan.

– Jeg gir meg ikke. Det skal dere ikke bekymre dere for. Selv om jeg skal innrømme at jeg seriøst vurderte det. Jeg sa til meg selv at «nå er det nok!» Men etter å ha snakket med Monachi, sportsdirektøren i Roma, bestemte jeg meg for å fortsette. «Du må spille et VM», sa han til meg. Nå gjenstår det bare å bli tatt ut...

VGs tips: Belgia-seier

Belgia åpnet sin landslagssamling med å nedsable den ferske fotballnasjonen Gibraltar hele 9-0 – og dét med en mann mindre i over halve kampen, ettersom Axel Witsel ble utvist etter 40 minutter. Høyreback Thomas Meunier utmerket seg med tre mål og fire målgivende pasninger.

Vil du ha oddstips i videoform? Da bør du følge Tipster på Facebook.



Søndag kveld venter tøffere motstand i Hellas, som ligger på andreplass bak Belgia i VM-kvalifiseringsgruppe H. Hellas er foreløpig ubeseiret etter 3-4-0 på syv kamper. Det endte 1-1 da lagene møttes i Belgia i mars.

Men vi tror det belgiske laget, med Eden Hazard tilbake i spill og Romelu Lukaku i storform, skal være godt nok til å ta tre poeng mot grekerne. Derfor anbefaler vi et spill på Belgia-seier til 1,75 i odds. Spillestopp er klokken 20.40.