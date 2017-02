«Beefy Wayne» møter Arsenal: – Mine svakheter er potetgull og indisk mat

Sutton Uniteds reservekeeper Wayne Shaw (45) er bokstavelig talt en tungvekter i engelsk fotball med sine 125 kilo. I kveld kan han bli mannen som får i oppgave å stoppe Arsenals stjernegalleri i FA-cupen.

– Jeg forbereder meg som om jeg skal spille. Jeg må jo det, så lenge jeg sitter på benken, men vi har en veldig god førstekeeper i Ross Worner. Så lenge han ikke blir skadet eller utvist blir jeg på benken, sier Shaw til VG.

Worner holdt nullen da Championship-klubben Leeds kom på besøk til kunstgresset på The Borough Sports Ground – Suttons hjemmebane som har plass til rundt 5000 tilskuere og ligger en times kjøretur sør for Wembley der finalen går i mai.

Jamie Collins scoret på straffe etter 53 minutter, og sendte den lille klubben fra nivå fem til femte runde av FA-cupen. Nå er det Arsenal og en hardt presset Arsene Wenger som kommer på besøk.

– Det er helt fantastisk at vi får denne muligheten, og alle i klubben gleder seg enormt. Vi har en fordel siden vi spiller på kunstgress, og vi kan jo bare håpe at det blir spennende – i alle fall en liten stund, sier Shaw som fylte 45 år i januar.

Reddet straffe

Han har skapt overskrifter i England før. «The Roly Poly Goalie» og «Beefy Wayne» ble han kalt i tabloidavisene allerede i 2012 da han spilte for amatørlaget Eastleigh. Da Sutton møtte Leeds satt Shaw på innbytterbenken, og TV-bildene av reservekeeperen fikk blant annet mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Han er god og rund, og er nok ikke akkurat det man forbinder med en spiller tilhørende et lag som er blant de 16 siste i den gjeveste cupen i England.

– Styrkene mine er at jeg leser spillet godt, og er flink til å kommunisere med forsvaret. Mine svakheter er potetgull og indisk mat, sier Shaw til VG og ler fornøyd.

Han trener et par ganger i uka, og spiller stadig treningskamper.

– Jeg holdt nullen i en kamp i dag, og reddet et straffespark, sier Shaw fornøyd når han snakker med VG.

KLAR FOR ARSENAL-MATCH: Wayne Shaws utypiske fotballspiller-fysikk får mye oppmerksomhet før FA-cupkampen mot Arsenal mandag. Foto: Paul Loughlin

Forventer respekt

Han har et avslappet forhold til sin kroppsform og alle kommentarene han får. Men han fikk faktisk sparken i Sutton i 2013 da han havnet i klammeri med noen supportere på motstanderlaget som hadde ropt stygge ting.

– Jeg tar meg stort sett ikke nær av ting som blir ropt og sagt til meg. Men jeg forventer at folk skal behandle meg med respekt, sier Shaw på spørsmål om han blir såret av oppmerksomheten han får på grunn av fysikken.

Det tok ikke så lang tid før han var tilbake i klubben der han har rolle som hjelpetrener, reservekeeper og «altmuligmann». For Shaw har fotballen vært sentral i livet helt siden han var en lovende unggutt på Southamptons juniorlag på 80-tallet – den gang som midtstopper.

– Jeg fikk allerede da signaler om at størrelsen kunne bli et problem. Jeg fikk lærlingkontrakt i Reading, men endte til slutt i amatørligaen. Ved en tilfeldighet begynte jeg som keeper, og har vært det siden, forteller Shaw.

ROLY POLY: Daily Star er blant avisene som har omtalt «Beefy Wayne» i sine spalter den siste tiden. Foto:

Spilte med Shearer

I Southampton spilte han blant annet sammen med Alan Shearer og Jeff Kenna – to herrer som ble ligamestere i Blackburn sammen med Henning Berg i 1995. Shearer har scoret flest mål gjennom tidene i Premier League. På et lagbilde fra Gothia Cup i Gøteborg i 1987 står Shearer på bakerste rekke ved siden av Shaw. Noen måneder senere tok karrierene deres helt forskjellig retning. Shearer debuterte på Southamptons A-lag ved å score hat trick mot nettopp Arsenal, mens Shaw fikk beskjed om at «The Saints» ikke ville ha ham med videre.

Nå er Shearer BBC-ekspert, og sitter i studio for å kommentere Suttons Uniteds møte med Arsenal i kveld.

– Det er ganske morsomt at Alan sitter i studio. Jeg husker ham veldig godt fra tiden på juniorlaget, og hvor god han var allerede da, sier Shaw.

SPILTE MED STJERNER: Her er et lagbilde av Southamptons guttelag, der Shaw (til høyre bak) står sammen med Alan Shearer (nummer to fra høyre bak) og Jeff Kenna (til høyre foran). Foto:

