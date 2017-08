Barcelonas storkjøp skaper oppstandelse

Han har blitt kåret til tidenes verste Tottenham-spiller. Nå er Paulinho (29) tidenes fjerde dyreste Barcelona-kjøp.

I en avstemning opprettet av magasinet FourFourTwo ble den brasilianske midtbanespilleren tidligere i år kåret til klubbens verste spiller noensinne. «Latterlig» er ordet som brukes for å oppsummere hans to år i London-klubben.

Nå er han Barcelona-spiller. Katalanerne betaler 40 millioner euro for å signere 29-åringen. Kun tre Barcelona-kjøp har vært dyrere: Neymar, Luis Suárez og Zlatan Ibrahimovic.

Overgangen blir ikke mindre oppsiktsvekkende av at Paulinho kommer fra kinesisk fotball. De to siste årene har han kombinert brasilianske landskamper med en hverdag i Guangzhou Evergrande.

Spillestilen hans bidrar heller ikke til å skape optimisme blant Barcelona-fansen. Brasilianeren forbindes ikke med den tekniske fotballen som den katalanske klubben er berømt for, men med fysikk og tøft spill.

Da Viasat-ekspert Petter Veland skrev på Twitter at Barcelona hadde offentliggjort kjøpet av Paulinho, haglet det med negative tilbakemeldinger: «Skyt meg», «kriseklubb» og «det er sykt» var blant meldingene som tikket inn fra Barcelona-supportere.

– Brasilianeren starter åpenbart med 40 meter tillegg på 100-meteren, og han må sannsynligvis hoppe over noen hekker på veien mot målet også, skriver Veland i et blogginnlegg på Viasport.no.

Ber presidenten om å si opp

Det kokte nærmest over på sosiale medier da overgangen ble offentliggjort.

Noen spekulerer spøkefullt i at Barcelona har forsøkt å slå sammen to av Barcelona-fansens drømmesigneringer: Paulo Dybala + Philippe Coutinho = Paulinho?

Andre uttrykker sin vantro på denne måten:

Mens enkelte harselerer med Barcelonas bruk av inntektene fra Neymars rekordovergang:

Paulinho-overgangen ser ut til å være dråpen som har fått begeret til å renne over hos Barcelona-fansen. Flere tar til orde for at president Josep Maria Bartomeu bør trekke seg: Mandag kveld var hashtagen #BartomeuDimiteYa (Si opp nå, Bartomeu) en global trend på Twitter.

Det har altså vært en spesiell oppladning for Barcelona inn mot returkampen mot Real Madrid i den spanske supercupen.

Katalanerne har et svært tøft utgangspunkt etter å ha tapt 3-1 på hjemmebane i den svært dramatiske førstekampen. Selv om El Clásico sjelden nedprioriteres av noen av lagene, er det grunn til å tro at Barcelona kan komme til å spare litt på kruttet før helgens serieåpning, ettersom utgangspunktet er ganske håpløst.

Dessuten så Real Madrid ut som et bedre fotballag enn Barcelona i den første kampen, og vi forventer at Zinédine Zidanes menn – selv med Cristiano Ronaldo ute med suspensjon – tar en ny seier over Barcelona foran egne fans.

Dermed anbefaler vi følgende spill: Real Madrid-seier over Barcelona til 2,10 i odds. Kampen vises på MAX. Spillestopp er klokken 22.55.