Barcelona vinner «alltid» på hjemmebane

Bareclona taper ytterst sjelden. Og vinner nesten alltid på Camp Nou. De er Europas beste hjemmelag.

Pep Guardiola (45) er på Camp Nou-besøk i kveld som Manchester City-manager mot sin gamle klubb. Det er en Champions League-duell der katalanerne må finne seg i å være favoritt.

VG har sett gjennom hjemmestatistikken til 10 av Europas beste lag i de fem største ligaene i de syv siste årene. Tallene gjelder for kamper i Champions League, hjemlig liga og cup.

Barcelona har vunnet flest og tapt færrest, uavhengige av antall matcher som er spilt. De har den høyeste seiersprosenten og den laveste tapsprosenten, og mer suverene går det knapt an å bli.

Statistikken starter etter Barcelonas hjemmetap mot Rubin Kazan i Champions League, 20.oktober 2009. Det er nøyaktig syv år siden. Siden har Barcelona kun tapt én av 45 hjemmekamper i den europeiske turneringen (0-3 mot Bayern München 1.mai 2013).

Slik ser statistikken ut for de 10 lagene VG har sjekket hjemmestatistikken til:

1. Barcelona 208 kamper. 176 seirer, 19 uavgjorte, 13 tap. Seiersprosent: 85. Tapsprosent: 6.

2 Real Madrid 194 kamper. 162-17-15. Seiersprosent: 83. Tapsprosent: 8.

3. Bayern München 177 kamper. 146-12-19. Seiersprosent: 82.Tapsprosent: 11.

4. Manchester City 184 kamper. 132-28-24. Seiersprosent: 72. Tapsprosent: 13.

5. Manchester Utd.179 kamper. 128-23-28. Seiersprosent 71. Tapsprosent: 16.

6. Paris SG 175 kamper. 122-36-17. Seiersprosent: 70. Tapsprosent: 10.

7. Juventus 168 kamper. 118-31-19. Seiersprosent: 70. Tapsprosent: 11.

8. Chelsea 188 kamper. 128-35-25. Seiersprosent: 68. Tapsprosent: 13.

9. Atlético Madrid 177 kamper. 121-28-28. Seiersprosent: 68. Tapsprosent: 16.

10. Arsenal 190 kamper. 124-34-32. Seiersprosent: 65. Tapsprosent: 17.

Barcelona topper gruppe C etter to seirer over Celtic og Borussia Mönchengladbach med målforskjellen 9-1. I sistnevnte oppgjør lå «Barca» under til 65 minutter ut i kampen før mål av Arda Turan og Gerard Piqué vendte det hele.

Manchester City feide over Gladbach 4-0 for en måned siden. Men de lyseblå lå under tre ganger borte mot Celtic, 3-3. Det var en kamp hvor Celtic-spillernes intense press på ballfører i samarbeid med et voldsomt trøkk på Celtic Park-tribunene kjempet Man.City tidvis ut av rytmen.

I lørdagens Premier League-hjemmematch med Everton ble gjestene presset kraftig på defensiven, men City kom likevel ikke til en overflod av virkelig farlige målsjanser. Det som virkelig kom ut av kampen var et City må øve enda mer på straffespark fremover - ettersom både Kevin De Bryune og Sergio Agüero misbrukte hvert sitt forsøk fra krittmerket (1-1).

Barcelona hadde på sin side ingen problemer med å feie over Deportivo (4-0) - såpass at Luis Suárez ble byttet ved pause for å hvile ham til kveldens storkamp. Ellers ble både Andrés Iniesta spart og Lionel Messi kom innpå i kampens siste 35 minutter.

Katalansk overtak



Barcelona har overtaket i innbyrdes CL-møter i de senere årene - katalanerne har vunnet samtlige fire matcher. Tre av dem med ett mål.

Norsk Tipping tilbyr 34 ulike spill til matchen. Normalt skal man være modig for å våge å spille i mot Barcelona på Camp Nou. Men City har Guardiola-faktoren her som kanskje gjør dette til et noe mer åpent oppgjør.

Samtidig er hjemmeoddsen til 1,48 for lav. Vi prøver derfor heller et uavgjortspill til 4,20.

City-forsvaret spiller etter vår oppfatning på høy risiko - i hvert fall i forhold til materialet. Det optimale hadde vært et kortspill på «løs kanon på dekk-midtstopper»-Nicolas Otamendi, men det finnes ikke. Så da kjører vi et kortspill på ikke like så hurtig lenger-Pablo Zabaleta (31) til 2,70 - sjekk laguttaket en time før avspark. Scoringsspill på Luis Suárez (1,60) eller Neymar (1,90) kan også vurderes. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball viser matchen.