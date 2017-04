Balotellis jojo-sesong – fra drømmestart til rødt mareritt

Flotte scoringer og gulljakt, men også røde kort og rasisme: Sesongen til Mario Balotelli (26) har vært litt av en berg- og dalbane.

Det var ikke helt ulikt Nicklas Bendtners overgang til Rosenborg. Ingen hadde sett det komme, og ingen visste helt hva man skulle forvente, da Mario Balotelli signerte for franske Nice på tampen av overgangsvinduet i fjor sommer.

På samme måte som RBK ikke helt vet hvordan de skal håndtere det enorme medietrykket rundt dansken, er Nice-forholdene helt åpenbart ikke skreddersydd for ultrapopulære Balotelli.

For på klubbens lille, slitne treningsanlegg i utkanten av det franske turistparadiset, må alle spillerne passere et åpent og offentlig område mellom garderoben og treningsbanen. Før var det som regel folketomt der, men etter Balotelli-signeringen er det alltid flere fans – ofte utenlandske – som står og ber om et bilde og en autograf. Italieneren er pent nødt til å stoppe opp og posere.

– Jeg føler meg virkelig bra her. Vi har eksepsjonelle fans som støtter oss hele tiden, og det takker jeg dem for. Laget er ungt, yngre enn meg, og jeg ble virkelig godt tatt imot. Jeg er veldig lykkelig her, sier Balotelli i et ferskt og sjeldent intervju med radiokanalen RMC.

Det startet som en vakker drøm. Balotelli kom til Nice etter å ha scoret fire mål på sine to foregående sesonger. På sine to første seriekamper for Nice utlignet han den totalen; først to mål i 3-2-seieren mot én lokal rival, Marseille, så to mål i 4-0-seieren mot en annen lokal rival, Monaco.

«Super Mario»-sangen spredde seg utover Allianz Riviera, Nices hjemmebane, som ild i tørt gress. Draktene med Balotellis navn og nummer 9 på ryggen ble solgt som varmt hvetebrød i klubbens offisielle butikk. Og agent Mino Raiola snakket allerede opp en fremtidig overgang tilbake til Premier League.

Men så har det seg slik at Balotelli er Balotelli.

Tre røde og rasisme

Det startet mot Lorient den 2. oktober. Balotelli avgjorde kampen med et nydelig mål fire minutter før full tid som sikret en 2-1-seier for Nice. Men ett minutt på overtid pådro han seg sitt andre gule kort i kampen – og dermed rødt.

I siste kamp før juleferien fikk Balotelli sitt andre røde kort for sesongen. Spissen mistet hodet på overtid og sparket Bordeaux-spilleren Igor Lewczuk.

Her kan du se situasjonen:

Det hele toppet seg da Balotelli, for tredje gang denne sesongen, ble utvist. I returkampen mot Lorient skjelte han ut dommeren på engelsk og fikk umiddelbart marsjordre. «Oppførselen hans står til stryk», skrev lokalavisen Nice-Matin, og for første gang begynte man å snakke om at italieneren kanskje var en flopp snarere enn et røverkjøp for Nice.

– Det er sant at jeg har hatt noen vanskelige tider denne sesongen hvor jeg har hatt små problemer. Jeg har fått noen kort som har hindret meg i å spille flere kamper. Det var irriterende ikke å kunne spille, for jeg følte meg bra, sier Balotelli til RMC.

Han fikk et ubehagelig møte med Bastia-fansen under en bortekamp mot Korsika tidligere i vinter. Nice-spissen hevder han ble utsatt for aperop fra hjemmefansen, og ga uttrykk for sin misnøye på Instagram.

– Er rasisme lov i Frankrike? Eller bare i Bastia? Fotball er en fantastisk sport... Folk som Bastia-supportere gjør den forferdelig, skrev han.

– Vi så ham til og med jobbe hjemover

Men idet Balotelli-sesongen så ut til å gå helt Balotelli, har Nice-stjernen våknet til liv igjen på fotballbanen. I de to siste hjemmekampene har han scoret to mål og levert én assist, og mot Bordeaux i helgen ble han kåret til banens beste spiller.

Kontrakten hans i Nice går ut etter denne sesongen, men lagkameratene gjør alt de kan for å få ham til å forlenge den.

– Vi prøver alle sammen å overtale ham til å bli neste sesong. Han var veldig god mot Bordeaux. Vi så ham til og med jobbe hjemover, noe som er ganske sjeldent for ham. Når han spiller sånn, er det bra for alle parter. Da er alle fornøyde. Og han sier til meg at han ville likt å bli værende, sier Nice-keeper Yoan Cardinale til RMC.

Nice har fortsatt ikke gitt opp å ta et sensasjonelt seriegull i den franske ligaen. Før helgens runde ligger de fire poeng bak serieleder Monaco, riktignok med én kamp mer spilt.

Vi tror de tar en ny seier når de gjester Lille fredag kveld. Nice har slitt med mannefall de siste ukene, men klarer å vinne kamper til tross for at kaptein Baysse (f), midtbanesjef Cyprien (mb) og toppscorer Pléa (a) er ute med langvarige skader.

