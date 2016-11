Balotelli best i Frankrike siden Zlatan

Mario Balotelli (26) har fått fart på karrieren igjen etter overgangen til franske Nice. Nå er han blant Europas mest målfarlige spisser.

Med seks mål på fem kamper i Ligue 1 – scorer kun Alexandre Lacazette i Lyon og Kölns Anthony Modeste oftere enn Balotelli i «de fem store ligaene» – av spillere med fem kamper eller flere.

Balotelli har et snitt på 1,20 scoring per kamp, mens Lacazette og Modeste ligger på henholdsvis 1,29 og 1,22.

Siden Zlatan Ibrahimovic debuterte for PSG i Ligue 1 i 2012 med syv scoringer på sine fem første kamper, har ingen hatt en bedre start enn Balotelli med seks mål på sine fem første Ligue 1-kamper, skriver Fox Sports.

Ibrahimovic forlot som kjent fransk fotball til fordel for Premier League og Manchester United før denne sesongen.

Torsdag kveld skal begge i aksjon i Europa League, når Nice får besøk av Salzburg og Manchester United gjester Fenerbahçe.

I hver sin retning

Balotelli har også scoret én gang i Europa League – noe som gjør at spissen står med syv mål på syv kamper for Nice.

Det hører med til historien at PSG vant Ligue 1 i Zlatans debutsesong, og selv om det fortsatt skal spilles 27 seriekamper til denne sesongen, har Nice skaffet seg et godt utgangspunkt for å gjøre det samme i Balotellis debutsesong. Klubben leder serien seks poeng foran PSG – og er ubeseiret på sesongens elleve første kamper.

I så fall vil det bli Nice' første seriemesterskap siden 1959.

Og mens Balotelli virker å ha fått karrieren på stell etter marerittsesongen i Liverpool og et mislykket låneopphold i Milan, peker pilen motsatt vei for seiersvante Zlatan.

Svensken har vunnet serien i Nederland, Italia, Spania og Frankrike i 13 av hans 15 sesonger siden hans første seriemesterskap i 2002. I tillegg har han scoret 286 mål på 444 kamper i perioden – et snitt på 0,64 mål per kamp.

Så langt i sin Manchester United-karriere står han med fem mål på 12 serie- og europacupkamp-kamper – et snitt på 0,42 scoring per kamp. Spissen står også uten scoring siden Europa League-kampen mot Zorya 29. september, og med kun én scoring på sine siste ti kamper for United.

Favoritter

Torsdag spiller begge lag viktige oppgjør i kampen om å ta seg videre fra gruppespillet i Europa League.

Både Manchester United og Nice tapte sin første kamp, United har fulgt opp med to seirer på hjemmebane, mens Balotelli og co. også tapte sin andre kamp – før de slo dagens motstander Salzburg sist.

United feide over Fenerbahçe på hjemmebane, og blir favoritter også i Tyrkia. Selv om de har variert i prestasjonene denne sesongen, og det ikke er helt lett å se hvor de står for øyeblikket.

Nice har vært bunnsolide i Frankrike, og bør vinne sin hjemmekamp mot Salzburg. Kombineres de to kampene får man 3,97 i odds.

