Avis: Disse fire kan bli United-klare til sommeren

Januarvinduet er over og Manchester United har sittet stille i båten. Men til sommeren kan det bli liv og røre på Old Trafford.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Manchester Evening News har laget en oversikt over spillere som er aktuelle for en overgang til Manchester United når sommerens overgangsvindu åpner:

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

25-åringen fra Frankrike endte på tredjeplass under Ballon d'Or-kåringen for 2016, og ble både beste spiller og toppscorer i fjorårets EM. Angrepsspilleren har etablert seg i verdenstoppen og har blitt en stjerne både på banen og reklameplakater. Lillebroren Theo er åpent Manchester United-fan, Antoine har tidligere sagt at David Beckham er hans store idol, og han har et svært godt forhold til Paul Pogba.

Les mer: 17-åring er Italias nye keeperfenomen

Victor Lindelöf (Benfica)

Svensken (22) ble mer eller mindre ansett som klar for United i starten av januarvinduet, men José Mourinho skal ha bestemt å droppe overgangen fordi han mente de hadde gode nok midtstoppere fra før. Samtidig kan en disputt mellom Benfica og spillerens moderklubb Västerås ha vært et hinder, da den portugisiske klubben skal ønske å forhandle ned en videresalgsklausul på 20 %. Prisen på Lindelöf antas å ligge på hele 38 millioner pund.

Lest denne? Slik skal Jesus frelse City

Tiemoué Bakayoko (AS Monaco)

Muskelmannen (22) på Monacos midtbane har fått sitt store gjennombrudd denne sesongen, og nå jaktes han av flere storklubber. Mourinho har nylig innrømmet at laget hans ikke har så mange alternativer på midtbanen, så det er høyst trolig at man jakter å forsterke den lagdelen til sommeren, og Bakayokos form tyder på at han kan være en god erstatter for Michael Carrick. Han har også samme agent som Mourinho, Jorge Mendes, noe som kan gjøre det lettere for Manchester United å vinne kampen om hans signatur.

Spennende: Gammel storhet vil gjenerobre Europa med USA-penger

Saúl Ñíguez (Atlético Madrid)

Husker du han midtbanespilleren som leverte det elleville raidet som senket Bayern München i Champions League i fjor vår? Det var Saúl Ñíguez. 22-åringen kombinerer fysikk og teknikk, en komplett pakke som José Mourinho angivelig skal være svært lysten på. Han skal ha blitt speidet på av United ved flere anledninger, melder Manchester Evening News.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

Avisen nevner også Benfica-høyrebacken Nélson Semedo (23) som en av spillerne som er United-aktuelle, men skriver at han er den av de fem som minst sannsynlig kommer til å gjennomføre en slik overgang.

Før sommeren kommer må Mourinho klare seg med det han har. Etter to uavgjortkamper på rad i Premier League, mot Liverpool og Stoke, tror vi at «de røde djevlene» finner tilbake til vinnersporet når de tar imot Hull City på Old Trafford. Vi prøver oss på et handikapspill til 2,15 i odds.