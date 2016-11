Atlético-statistikken Bale må bryte

Gareth Bale (27) kommer inn i kveldens Madrid-derby med kanonform. Men det er én ting superstjernen kan forbedre.

Atlético Madrid har etter at Diego Simeone overtok treneransvaret i 2011 brøytet seg stadig mer frem i spansk fotballs tetsjikt. Og med det har intensiteten i Madrid-derbyene økt. Foran lørdagens stormøte er Atlético seks poeng bak Real.

Noe av grunnen til Reals styrke er at Gareth Bale har scoret syv ganger, det samme som Cristiano Ronaldo - men begge er bak klubbens toppscorer Álvaro Morata som står med åtte mål (alle turneringer).

Men mer enn bare målene er det de gode innsatsene i høst som har styrket waliserens status, og økt lønnen.

Men med større innflytelse kommer også større forventninger. Og akkurat mot Atlético Madrid har den tidligere Tottenham-stjernen litt å gå på. For nettopp «Atleti» er det laget han har møtt flest ganger: 13. Likefullt har han bare scoret én gang mot byrivalen, ifølge sportsavisen AS.

Det målet kom i Champions League-finalen i 2014 i Lisboa.

Wales-stjernens statistikk mot nettopp Diego Simeones lag er heller ikke glitrende. Med ham på laget har Real Madrid bare vunnet ved tre tilfeller.



Akkurat det kan han gjøre noe med på Vicente Calderón-stadion, nå som han tar mer plass i Real-hierarkiet.

Tøft kampprogram



Kveldens oppgjør er for øvrig den første av mange tøffe matcher fremover for de helhvite. Førjulsukene har kamper som er potensielle bananskall. Allerede på tirsdag skal Real ut i en tøff Champions League-bortekamp mot Sporting Lisboa. Neste lørdag er det klart for El Clásico. Onsdag 7. desember skal Real-forsvaret få testet seg mot Borussia Dortmund i høstens siste CL-kamp. Før det er Klubb-VM i Japan fra 15.desember.

Atlético Madrid åpnet sesongen med å unngå tap i de elleve første kampene. Men siden har det raknet noe med to bortetap på fire siste dueller (alle turneringer). Hjemme er derimot 13 av 14 siste vunnet, og mot Real Madrid er flyten fylt med for dem ferske og fine øyeblikk.

Til det siste slike ligaderbyet på Vicente Calderón er Antoine Griezmann (a) regnet som usikker. For Real Madrid er Sergio Ramos (f), Mateo Kovacic (mb) og Karim Benzema (a) friskmeldt. Men Pepe (f), Casemiro (mb), Toni Kroos (mb) og Álvaro Morata (a) er ute.

Dette er to lag med så mye kvalitet som lett kan gjøre det vrient for motstanderen. Vi tester hjemmeoddsen til 2,30. Spillestopp er kl. 20.40 og Viasat Fotball sender kampen.