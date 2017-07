Ashley Cole: – Jeg hater å se meg selv i avisene

Ashley Cole (36) har vunnet flere trofeer enn de fleste i engelsk fotball. Nå uttaler LA Galaxy-stjernen at man «ikke kan vinne mot engelsk media».

Tabloid-overskrifter har fulgt Coles lange karriere via Arsenal, Chelsea, Roma, det engelske landslaget og et mye omtalt ekteskap med popstjernen Cheryl Cole. Men på karrierens oppløpsside har han funnet roen i USA med Major League Soccer-klubben Los Angeles Galaxy, som på den amerikanske uavhengighetsdagen 4. juli møter Real Salt Lake.

Østkant-londoneren Cole er et av trekkplastrene i LA-klubben, som tidligere hadde storheter som David Beckham og Steven Gerrard i stallen.

I et lengre intervju med Sports Illustrated skinner det igjennom at Cole føler seg om et offer i mediesammenheng.

Som da han under et ITV-talkshow i mars svarte at han fortsatt ler for seg selv når han tenker på kaoset som omkranset den kontroversielle klubbovergangen fra Arsenal til Chelsea i 2006 på et spørsmål fra en komiker.

I engelske tabloidaviser var konteksten utelatt. For eksempel kjørte Daily Mail en tittel på at «Cole ler fortsatt av Arsenal».

Et annet eksempel var i fjor høst da Cole var én av tre LA Galaxy-spillere som brente straffespark i en MLS-playoff «shootout» i Colorado. Tittel-ordspillet i The Sun skjøv skylden på Cole for å ha avrundet daværende lagkompis Steven Gerrards karriere med en straffemiss.

– Det ligger ikke til min personlighet å ringe opp journalisten og fortelle vedkommende at artikkelen er helt feil, forklarer Cole til det amerikanske sportsmagasinet.

– Jeg kommer aldri til å vinne. Man kan aldri vinne mot pressen, spesielt i England. De er så mektige. Mine venner, familie, lagkamerater – de vet hvordan jeg er. Det er ikke bra slik jeg blir portrettert. Det er ikke slik jeg er. Men jeg har gjort noen feil, og er «stuck» med de nå, utdyper Cole i intervjuet.

Nå er medieoppmerksomheten i USA noe avdempet i forhold til i hjemlandet, der han og broren Matthew vokste opp med alenemoren Sue. Og der han fikk sitt Arsenal-gjennombrudd som 18-åring og to år senere debuterte på A-landslaget. Han var ikke forberedt på alt oppstyret som fulgte i kjølvannet av en fotballkarriere. Heller ikke på alle mulige fallgruver en Premier League-spiller kan stå overfor.

Fra Ashley til «Cashley»

I boken «My Defence» forsøkte Cole å forklare sin versjon av overgangen fra favorittklubben i oppveksten – Arsenal – til byrivalen Chelsea i 2006. Der falt ordvalget hans «skjelvende av sinne» over Arsenals ukelønn-tilbud pålydende 55.000 pund ikke heldig ut. Plutselig ble Ashley til «Cashley». Over natten ble Cole et slags symbol på grådigheten i pengemaskinen Premier League.

Senere har det vært flere episoder som har krevd avisenes oppmerksomhet. Som da han skjøt en Chelsea-student i siden med et luftgevær han ikke ante var ladd. Eller da han ble tatt i 167 km/t på flukt fra fotografer. Og så var det fyllerør etter et nattklubbesøk. Og gjentatte påståtte sidesprang, som angivelig var en av grunnene til at han og den glamorøse kjendisen Cheryl Cole skilte lag i 2010.

LYKKELIGE TIDER: Ashley Cole jubler med landsmannen David Beckham i en kamp mot Ecuador i fotball-VM 2006. Foto: Thomas Kienzle , AP

På spørsmål fra Sports Illustrated om han kunne gjort noe annerledes for å endre på forholdet sitt til media, svarer venstrebacken slik:

– På en måte ja. Men da hadde jeg i så fall endret personligheten min. Jeg har egentlig aldri snakket med media, og jeg vil ikke endre på det for å være en slags gullgutt. Jeg er rett frem som type. Hvis jeg ikke liker deg, hvis jeg ikke vil snakke med deg – så vil jeg ikke gjøre et intervju, sier Cole, og legger til:

– Jeg misliker å stille opp i TV-intervjuer. Jeg hater å se meg selv i avisene. Det er grunnen. Og derfor er jeg i medias øyne arrogant, avslutter han.

LA Galaxy har skiftet mye på startlaget i hele sesongen grunnet skader, landskamper og suspensjoner. Rotering på laget skjer trolig igjen ettersom vertene kun har hatt tre dagers hvile etter lørdagens 1-2-bortetap for San Jose Earthquakes.

Både Ashley Cole og den tidligere Marseille-avslutteren Romain Alessandrini sto over sist grunnet skavanker, men kan rekke nattens match. Det gjelder også Daniel Steres (f). Jelle Van Demme (mb) soner og trolig spares meksikaneren Giovani dos Santos (a) så tett etter prøve-VM.

Formsvake Real Salt Lake har blitt påført to strake ettmålstap. Får tilbake Albert Rusniak (mb) etter U21 EM-spill for Slovakia, men Sunday Stephen (mb) soner.

LA Galaxy vant bortemøtet i mars 2–1. Og laget har en slags tradisjon med å unngå tap i kamper som spilles på akkurat uavhengighetsdagen 4. juli, med bare to nederlag i løpet av de 15 siste årene.

Slik går vi for et hjemmeforslag her til 1,70 i odds. Kampen har avspark norsk tid kl. 04.30 natt til onsdag.