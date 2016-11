Arsenals november-forbannelse er over

November har vanligvis betydd trøbbel for Arsenal, men denne sesongen har ting vært annerledes.

Når desember straks melder sin ankomst, kan Arsenal glede seg over november-prestasjonene. De har bidratt til at de fremdeles henger med i toppen av tabellen, og The Gunners ligger på 4. plass med 28 poeng, tre poeng bak serieleder Chelsea.

Arsenal avsluttet oktober med 4–1 seier mot Sunderland, og på den påfølgende pressekonferansen snakket Arsène Wenger om den tradisjonelt vanskelige måneden.

– Vi har tøffe kamper i vente, det blir en tøff november. Ved slutten av neste måned vet vi mye mer om hvor vi står, uttalte franskmannen.

Og at november vanligvis er en tøff måned har Arsenal-sjefen helt rett i. Ifølge ESPN faller Arsenals poengsnitt aldri under 1,88 poeng, vanligvis er den faktisk opp imot 2,0. I november derimot, er gjennomsnittet så lavt som 1,59 poeng.

Forrige sesongs november var et skrekkeksempel på den såkalte «forbannelsen». Da hadde Wenger sin verste november-måned under hans regime, og Arsenal gikk gjennom måneden uten en eneste seier og et poengsnitt så lavt som 0,67.

– Ingen fornuftig forklaring

Det har vært mange teorier rundt Arsenals november-forbannelse. Kilder fra klubben hevder at Wenger presser spillerne sine hardt i sesongoppkjøringen, noe som kan ha en effekt etter hvert som sesongen utspiller seg.

TV2s kommentator Øyvind Alsaker mener det er vanskelig å finne en fornuftig forklaring på Arsenals «forbannelse».

– Det er en måned med mange tøffe kamper, og Arsenal har ofte hatt et vanskelig program i november. I tillegg tetter det seg til på ulike arenaer, blant annet i Champions League. Sesongen tar også på; det er ikke uvanlig at skader og slitasje melder seg på dette tidspunktet, sier Alsaker.

Kommentatoren mener likevel dette ikke er en god nok forklaring for Wenger & co.

– Dette er jo noe som rammer alle lag som er med i flere turneringer, slår han fast.

Men statistikken lyver ikke; de siste ti årene har Arsenal tradisjonelt sett hatt flere skader før enn etter jul. Ifølge tall fra Physioroom.com har Arsenal hatt 80 skader de siste ti november-månedene.

– Faktum er at de har hatt en skadefrekvens som har overgått alle andre lag i England. Da går det kanskje på en systemfeil, sier han.

Alsaker trekker frem bruken av Alexis Sánchez forrige sesong som et eksempel. Wenger brukte Sanchez flittig, til tross for at han ikke var helt frisk.

Klinisk måned

«November-forbannelsen» har ikke vært gjeldende hvert år, dog. I 2005–06 sesongen vant London-klubben alle kampene sine i november, men faktum er at bare syv av 20 ganger har The Gunners avsluttet november med et poengsnitt over 2,0.

Men, Arsenal-fansen kan se tilbake på denne årets november med gode resultater friskt i minne. Wengers menn har sanket fem av ni mulige poeng i ligaen, i tillegg til å ta fire av seks mulige poeng i Champions League.

Alsaker peker ut Arsenals kvaliteter som en viktig faktor.

– Arsenal har en tropp som er bedre enn på veldig lenge, det er kanskje en av de beste Wenger har hatt. De har flere strenger å spille på, noe som gir økt selvtillit og økt tro, sier han.

Arsenal har vist seg å være dødelige den siste måneden, og har scoret ti mål på bare elleve avslutninger på mål. Det gir en treffprosent på vanvittige 90 prosent. Dersom London-klubben kan ta med seg lignende avslutningsferdigheter inn i desember kan det bli en svært gledelig jule- og nyttårsfeiring for The Gunners.

– Arsenal er bedre rustet til å håndtere motgang nå enn de har vært på lenge, slår Alsaker fast.

I kveld kan de gjøre en allerede god november bedre med avansement i ligacupen, da Southampton tar turen til Emirates.

Arsenal har ikke tapt en fotballkamp siden serieåpningen hjemme mot Liverpool. Siden den gang har de spilt 19 tellende kamper. Ti av disse på Emirates der syv er vunnet. Southampton har seks bortekamper uten seier, og fem av de åtte siste på bortebane er tapt. Borte mot Arsenal har de kun vunnet én av 13 kamper på 2000-tallet. Mange av kampene har vært tette og jevne, men Arsenal har trukket det lengste strået. Det tror vi de gjør også her, men vi tror det blir tett og jevnt, og spiller U til 3,55 når Southampton er gitt en 1-0-ledelse fra start.



