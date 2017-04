Arsenals kontrakt-knipe: – Vil være til stor skade

En haug med Arsenal-spillere har kontrakter som går ut om et drøyt år. Manager Arsène Wenger (67) er bekymret.

Kontraktssituasjonene til Alexis Sánchez og Mesut Özil, som begge har kontrakt frem til sommeren i 2018, har allerede fôret britiske medier med stoff i månedsvis. Nå er Arsenals franske manager bekymret for flere spillere på utgående kontrakter.

– Jeg mener personlig at det er livsviktig at Alex Oxlade-Chamberlain blir i Arsenal, sier Wenger om den engelske midtbanespilleren som også har kontrakt frem til neste sommer.

– Vi kjøpte ham da han var veldig ung og bygget ham opp. Han har en kjempementalitet og en god fotballhjerne, og det vil være til stor skade for oss å miste en slik spiller, sier Arsenal-manageren ifølge The Guardian.

– Vi må beholde alle

Avisen skriver at det ikke har vært noen form for fremgang i kontraktsforhandlingene med Chamberlain, ettersom klubbens prioritet virker å være å fornye kontraktene til Özil og Sánchez.

Wenger innrømmer at det blir vanskelig å tilfredsstille alle behovene. For det er nemlig flere spillere som nærmer seg kontraktslutt: Aaron Ramsey, Kieran Gibbs og Jack Wilshere – tre britiske spillere fra akademiet som er verdifulle for å oppfylle den lokale kvoten – har også avtaler frem til sommeren 2018.

– Vi må beholde dem alle sammen. Ramsey, Chamberlain, Wilshere, Gibbs. Vi må ta avgjørelser om alle disse spillerne og klare å beholde dem her sammen, sier Wenger.

Arsenal-manageren understreker at de ønsker å få avtalene i orden «i løpet av året», ettersom spillerne får lov til å forhandle med hvem de vil fra og med nyttår, ettersom de da kun har seks måneder igjen av kontrakten.

Klubbens kontrakt-knipe kommer på toppen av en rekke mer umiddelbare og kritiske utfordringer; Wengers fremtid er fortsatt uavklart og Arsenal ligger på sjetteplass med syv poeng opp til fjerdeplass Manchester City.

Derfor blir det helt avgjørende for London-laget å fokusere på det kommende kampprogrammet, som starter med en tøff bortekamp mot Crystal Palace. Laget til Sam Allardyce har imponert i det siste, med fire seirer på de fem siste kampene, mye takket være et sterkt januarvindu.

Vi tror Wenger og Arsenal får enda mer å bekymre seg for etter kveldens bortekamp mot Palace, der vi tror hjemmelaget kan få med seg et sterkt poeng. Vårt tips er derfor følgende: Uavgjort mellom Crystal Palace og Arsenal til 3,05 i odds.