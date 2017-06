Héctor Bellerín kan være på vei til Barcelona. Nå kan Arsenal plutselig stå uten høyreback.

– Jeg har snakket med ham. Han er interessert i å komme hit, men føler seg bundet til Arsenal. Jeg håper han kan komme, sier Barcelona-spiller Denis Suárez, som er lagkamerat med Héctor Bellerín på Spanias U21-lag i sommerens EM-sluttspill i Polen, til Mundo Deportivo.

Fremtiden til en rekke Arsenal-profiler har vært tema denne sesongen. Arsène Wengers fremtid i klubben ser nå til å være i boks etter at franskmannen signerte en ny toårskontrakt.

Flere spillere kan imidlertid være på vei vekk fra Nord-London. Den største stjernen, Alexis Sánchez, har bare kontrakt til sommeren 2018. Det samme har blant andre Mesut Özil, Santi Cazorla, Alex Oxlade-Chamberlain og Aaron Ramsey.

Sánchez gliste da Bayern knuste Arsenal:

Det er imidlertid under ett år siden Héctor Bellerín signerte ny kontrakt med Arsenal som strekker seg til 2023.

– Jeg har vært her lenge og føler at dette er mitt hjem og at det rette å gjøre, så jeg er veldig glad for å være i Arsenal i mange år fremover, sa den spanske høyrebacken i november, ifølge ESPN.

Minner om Fàbregas-salg

Kontrakten viser at det i teorien er Arsenal som sitter med makten vedrørende Belleríns klubbfremtid. Historien viser at situasjonen i praksis kan være en helt annen.

I 2006 signerte Cesc Fàbregas en ny åtteårskontrakt med Arsenal. I 2011, tre år før kontrakten utløp, vendte katalaneren likevel hjem til Barcelona, til tross for at Arsenal ikke ønsket å miste midtbanespilleren.

– Vi har vært klare på at vi ikke vil at Cesc skal dra. Samtidig forstår vi hans ønske om å flytte til hjembyen og vi har nå akseptert et tilbud fra Barcelona, uttalte Wenger etter at overgangen var i boks, ifølge The Telegraph.

Arsenals backproblem

Dersom Bellerín klarer å presse gjennom en overgang på samme måte som Fàbregas, står Arsenal overfor en utfordring på høyrebackplassen.

Mens Wenger har tre venstrebacker å velge mellom etter signeringen av Sead Kolasinac, ser det tynnere ut på høyresiden.

Tirsdag meldte The Telegraph at både Carl Jenkinson og Mathieu Debuchy, som begge har kontrakt til 2018, er tilgjengelige for salg denne sommeren.

Etter at Arsène Wenger la om til 3-4-3 på tampen av forrige sesong vikarierte Alex Oxlade Chamberlain på høyre vingback ved et par anledninger. I de avgjørende kampene var imidlertid Bellerín tilbake, og Premier Leagues beste høyreback i 2015/16-sesongen var blant de elleve som startet i FA-cuptriumfen mot Chelsea.

Perfekt for Barcelona?

Men også i Barcelona har de et backproblem. Lagets eneste skikkelige høyreback, Aleix Vidal, forsvant ut med skade forrige sesong. Resultatet var at midtstopper Javier Mascherano og midtbanespiller Sergi Roberto var de eneste alternativene på høyre backplass, noe som tvang Barcelona til å legge om formasjonen.

Nå ser Héctor Bellerín opp som den perfekte løsningen for katalanerne. Ifølge Marca vil den lynraske høyrebacken være høyest på ønskelisten denne sommeren, noe som kan bety at Barcelona vil være villige til å bla opp mye penger for Arsenal-spilleren.

Bellerín er for øyeblikket i troppen til Spania i sommerens U21-EM. De spanske ungguttene åpner sluttspillet mot Makedonia lørdag kveld.

