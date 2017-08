Arsenal og Chelsea kan teste «ABBA»-straffer

Skulle Community Shield-kampen mellom Chelsea og Arsenal være uavgjort etter ordinær tid, får vi oppleve en ny form for straffesparkkonkurranse.

Det bekrefter det engelske fotballforbundet (FA) ifølge Daily Mail.

– En ny rekkefølge for straffespark vil bli utprøvd. Det er første gang det nye formatet blir brukt i landet, sier forbundet i en pressemelding gjengitt av avisen.

Det nye formatet kalles for «ABBA», og blir prøvd ut fordi man mener at det tradisjonelle straffeformatet medfører en ulempe for laget som skyter sist.

Vanligvis skyter lagene annenhver gang når det er straffesparkkonkurranse. «Lag A» skyter først, så «lag B», så «lag A», og så videre.

Med det nye «ABBA»-systemet forandres rekkefølgen. Lagene bytter på å skyte først i hver runde: «Lag A» skyter første straffe, så skyter «lag B» to straffer, så skyter «lag A» to straffer, og så videre. Dermed blir rekkefølgen slik: AB BA AB BA …

Større press på siste skytter

Forslaget, som er inspirert av «tie break» i tennis, har blitt utprøvd i U17-EM for kvinner og U20-VM for herrer denne sommeren.

– Hypotesen er at spilleren som skyter sist i en tradisjonell straffekonkurranse, er under større psykisk press. For dersom motstanderens straffe har gått inn, kan en mislykket straffe føre til at laget taper kamper, spesielt dersom det dreier seg om et av de siste straffesparkene, heter det i en uttalelse fra UEFA.

Nå skal de nye straffene prøves ut i samtlige engelske cupturneringer: Community Shield, FA-cupen, ligacupen og play off-kamper.

VGs tips: Uavgjort

Søndag møtes Arsenal og Chelsea til Community Shield-kamp på Wembley for å markere starten på den engelske fotballsesongen.

Lagene har møtt hverandre to ganger siden mai: Arsenal vant 2-1 i FA-cupfinalen, før Chelsea slo tilbake med 3-0 i en treningskamp i Kina for to uker siden.

Alexis Sánchez er et usikkerhetsmoment for Arsenal; chileneren begynte sesongoppkjøringen sent og har slitt med sykdom, så han starter trolig ikke mot Chelsea. Contes menn mangler Tiemoué Bakayoko og Eden Hazard.

Arsenal har faktisk vunnet hele åtte strake kamper på Wembley, men vi synes det er vanskelig å skille de to lagene. Kampen vises på Viasat 4.