Arsenal-mysteriet: Storsigneringen får nesten ikke spilletid

Han er Arsenals tredje dyreste signering noensinne, men Granit Xhaka (24) klarer ikke å spikre en fast plass i London-laget.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

– Vi har fulgt ham en lang stund nå, og han er en spiller som vil bringe kvalitet inn i laget, sa Arsenal-manager Arsène Wenger da klubben signerte Granit Xhaka i sommer.

Med styrke, fantastisk teknikk og erfaring så Xhaka ut som en oppgradering på en Arsenal-midtbane som har manglet litt fysikk. Men over tre måneder inn i sesongen og til tross for skade på rutinerte Santi Cazorla, har Xhaka ikke klart å spille seg til en fast plass i laget.

Følg Tipster på Facebook her

Allikevel sier Wenger at han er fornøyd med sveitseren.

– Jeg synes han utvikler seg bra. Han har kanskje ikke startet nok kamper siden starten av sesongen, men han tilpasser seg en annen liga og en annen måte å spille på. Alt i alt er jeg fornøyd fordi han er fokusert og jobber hardt hver eneste dag, sier Arsenal-manageren.

Men Xhaka har kun startet åtte av 19 kamper denne sesongen. 24-åringen ble henvist til benken både i den livsviktige Champions League-kampen mot Paris Saint-Germain og storkampene mot Chelsea og Manchester United. Xhaka er også den strake motsetningen til signeringer som Mesut Özil, Alexis Sanchez og Shkodran Mustafi som alle tre kom fast inn i laget nesten umiddelbart.

Les også: Wengers forferdelige rekke mot Mourinho

Sist i køen

Det ser ut til at både Mohamed Elneny, Aaron Ramsey og Francis Coquelin, i tillegg til nevnte Santi Cazorla er foran sveitsern i køen. Selv om Xhaka har levert godt de kampene han har spilt.

– Granit er mer enn dyp playmaker enn en boks-til-boks spiller. Han er en fyr som har fantastiske pasninger gjennom linjene. Hans styrke er hva vi kaller en «moderat-verdi pasning». Det er pasninger som går fra dypt på midtbanen og til høyt på midtbanen, sier 67-åringen.

Det må nevnes at Xhaka fikk et rødt i kampen mot Swansea, for å felle Modou Barrow i 3-2 seieren. Det ga han tre kampers karantene. Muligens er Wenger bekymret for 24-åringens temperament. Det var nemlig hans åttende røde kort på under tre år.

Les også: Kane tidenes mest effektive målscorer i London-derbyer

I sommer så lånte Arsenal ut Jack Wilshere til nettopp Bournemouth. Han får ikke spille mot London-klubben. Wilshere som har vært fast inventar på det engelske landslaget de siste årene, når han har vært skadefri, ble utlånt på grunn av signeringen av Xhaka, sier Wenger.

Wilshere har også fått mye kritikk fra Arsenal-fansen denne uken etter at han uttalte at han håper Bournemouth slår rødtrøyene.

– Det er normalt. Når man har signert for en klubb, er man forpliktet i det prosjektet og du må gjøre det best mulig den sesongen, sier Wenger.

Wilsheres fremtid usikker

Det har vært mye rykter rundt om at det har vært gnisninger mellom Arsenal-manageren og det tidligere stortalentet. Det har ført til spekulasjoner rundt Wilsheres fremtid i klubben.

– Jeg vil ha han tilbake. Jeg lot han gå denne sesongen på grunn av at jeg ikke trodde han kom til å få spille fast. Jeg tror det var en god beslutning fordi nå får han spille fast, sier franskmannen.

– Så får vi se hva som skjer på slutten av sesongen. Om Jack kommer tilbake til sitt riktige nivå, vil han spille for oss. Han har alltid sagt at han er en Arsenal-mann.

Wilshere går, i likhet med Mesut Özil og Alexis Sanchez, inn i sitt siste kontraktsår neste sesong.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

Arsenal er fortsatt ubeseiret siden sesongstarten, men har tre uavgjort på de fire siste og er nok ikke fornøyd med det. I midtuka spilte de uavgjort mot PSG etter å ha ledet 2-1, og ga med det mest sannsynlig fra seg gruppeseieren. Bournemouth ligger trygt plassert midt på tabellen på en tiendeplass.

De tok en sterk borteseier mot Stoke sist, men hadde to uheldige tap mot Middlesbrough og Sunderland før det. Vi tror at Arsenal kommer til å kjøre kampen voldsomt og kommer til å vinne med minst to mål.