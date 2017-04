Arsenal-duo slaktes: – Tenker bare på seg selv

Arsenal-stjernene Mesut Özil (28) og Alexis Sánchez (28) får gjennomgå og beskyldes for å mangle lederegenskaper.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Det er den tidligere Arsenal- og England-spilleren David Bentley som går i strupen på duoen i forkant av søndagens Premier League-storkamp mot Manchester City.

– Özil og Sánchez tenker bare på seg selv. De bryr seg ikke om stemningen på treningsfeltet er god, hvordan det er i garderoben eller hvordan de unge spillerne har det. De bryr seg bare om seg selv, for det er slik de er av natur. Det er greit, man trenger slike spillere, men Arsenal mangler lederskap, sier Bentley ifølge Mirror.

Besøk vår oddstipsside Tipster her!



Manager Arsène Wenger har fått store deler av skylden for at Arsenal har tapt fire av de siste fem Premier League-kampene og røket ut av Champions League etter sviende 1-10 sammenlagt mot Bayern München.

Men Bentley mener nøkkelspillerne Özil og Sánchez også fortjener en god dose tyn for sin manglende evne til å være ledere både på og utenfor banen.

– Jeg har vært i garderober der du kommer inn og opplever at de erfarne spillere slår i veggen, kaster ting og er rasende på at de unge spillerne gjør feil. Jeg tror ikke det skjer i Arsenal. Jeg ser for meg at alle Arsenal-spillerne satt med blikket i bakken og bare ønsket å komme seg vekk så fort som mulig etter 3-1-tapet mot West Bromwich. De kommer seg for fort over tap, og det har en negativ effekt på Arsenal, sier Bentley.

Ekspert: Nå er det på tide å gi seg, Wenger!

Kontraktene utløper i 2018

I tillegg til Arsène Wengers fremtid, som fortsatt ikke er avslørt, er kontraktsituasjonene til Özil og Sánchez et viktig tema i Arsenal. Begge spillerne har kontrakter som går ut om et drøyt år, men Bentley mener det ikke er avgjørende for klubben å beholde dem.

– Er Sánchez og Özil viktige for klubben? Nei, og Arsenal burde ikke bøye seg for å beholde dem. Det er nok av gode fotballspillere de kan få i verden, sier han.

Les også: Forklaringen bak Liverpools merkelige form

På pressekonferansen før Manchester City-kampen snakket Wenger om Sánchez og Özils fremtid.

– Jeg tror personlig at begge to ønsker å bli, og jeg håper klubben kommer til enighet med dem, sa den franske manageren ifølge BBC.

Les mer: Slik har United-floppen Memphis slått tilbake

Alexis Sánchez har også uttalt seg om sine egne fremtidsplaner i et intervju med chilenske medier, gjengitt av BBC.

– Jeg er fornøyd i London, og jeg ønsker å avslutte kontrakten min. Jeg liker å bli på samme sted, i samme by, der laget kjemper om titler, sier Sánchez.

Uttalelsen har i ettertid blitt tolket som et hint om at en overgang til Chelsea kan være aktuelt. Men det er enn så lenge kun spekulasjoner.

Nye oddstips hver dag? Følg Tipster på Facebook her

VGs tips: City-seier

Før man får vite noe som helst om fremtiden til Wenger, Sánchez eller Özil, skal Arsenal i aksjon i en ekstremt viktig Premier League-kamp mot Manchester City. Arsenal, som er nede på sjetteplass i Premier League, trenger sårt tre poeng mot tredjeplass City for ikke å bli hektet av i kampen om topp fire-plass.

Arsenal har en mørk statistikk mot topp seks-lagene denne sesongen: På syv kamper har Wengers menn kun vunnet én gang, spilt uavgjort to og tapt fire ganger. Slik laget har fremstått i det siste, med 16 baklengsmål på de fire siste kampene, er det vanskelig å se for seg at de kan stå imot Pep Guardiolas ultraoffensive City-lag.

Og det hjelper ikke at keeper Petr Cech er ute med skade.

Derfor spiller vi Manchester City-seier borte mot Arsenal til 2,27 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1. Spillestopp er klokken 16.55.