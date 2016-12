Antonio var oppløst i tårer da moren nektet ham Tottenham-kontrakt

«Alle» vet at mamma alltid vet best. Men det var ikke det Michail Antonio (26) tenkte da moren nektet ham en Tottenham-overgang for 11 år siden.

West Ham tok sin første ligaseier på syv forsøk med onsdagens 1-0-hjemmetriumf over Burnley. I dag har London-klubben muligheten til å sikre sesongens fjerde hjemmeseier når bortesvake Hull City kommer på besøk.

Der kan Michail Antonio følge opp høstens suksess. Mot Liverpool søndag laget han sin syvende nettkjenning for sesongen - og den første som ikke var med hodet. Han spilte før på høyebacken, men har blitt skjøvet frem i en mer offensiv kantrolle. Noe som blant annet førte til A-landslagsuttak for England i september og oktober.

Men karriere-fremdriften har ikke alltid vært så ukomplisert for londoneren Antonio. Tidligere i år fortalte han på Sky Sports-programmet «Goals on Sunday», gjengitt i Daily Mail, om da han som tenåring ble tvunget av moren til å takke nei storklubben Tottenham.

– Jeg var 14 år og spilte for skole-laget. En av lærerne mine var trener-ansatt for Tottenham på samme tid. Han fulgte meg opp og ville at jeg skulle signere for klubbens akademi, fortalte Antonio.

– Men moren min sa at ettersom jeg bodde i den sørvestlige delen av London trengte jeg å bruke tiden min på lekselesing. Fordi pendling til Nord-London ville bety at jeg kom hjem igjen på sen kveldstid.

Det var en avgjørelse unge Antonio ikke likte. Og han reagerte derfor på klassisk tenåringsvis.

– Jeg gråt som bare det, jeg skal ikke lyve. Jeg gråt og var som i «Du har ødelagt livet mitt, mamma»-modus.

– Men i ettertid ser jeg at det var rett beslutning som moren min gjorde den gangen. Jeg kom meg videre og gjennomførte skolegangen. Og føler jeg har vært fornuftig, forklarte han.

I Jamie Vardys «fotspor»



Antonio har hatt en sen utvikling på karrieren. Akkurat som Leicesters Jamie Vardy har han gått den tunge veien via amatør-fotball og på utlån hos en haug med klubber - uten å få det etterlengtede gjennombruddet. Inntil han plutselig slo ut i full blomst hos Nottingham høsten 2014. I West Ham har han vært siden september 2015.

Farten og styrken har kommet godt med når West Ham kjører på overganger. Og evnen til å drible av forsvarere har sådd noe frykt hos motstandere - og sørget for syv Antonio-scoringer på 15 kamper. Og det for en klubb som i stor grad har scoret på dødballer i høst.

West Ham-flyten er langtfra på topp. Men 2-2-borteresultatet mot Liverpool ble fulgt opp med en 1-0-hjemmetriumf over Burnley i midtuka.

Til dagens match er det forventet at Andy Carroll (a) starter. Etter sitt langvarige skadefravær har han fått stadig mer spilletid nylig. Men James Collins (f), Sam Byram (f) og Simone Zaza (a) er fortsatt ute.

Hull City har gått på seks strake bortetap i Premier League, hvilket er en tangering av klubbrekorden fra 2010. Onsdag ble laget påført et 0-3-bortetap for Tottenham. Laget har tatt seks poeng på sine 14 siste oppgjør - det er nøyaktig det samme som laget sikret i sesongens to første ligamatcher.

Dieumerci Mbokani (a) har sonet ferdig. Men på skadefronten er seks mann fortsatt ute.

Vi mener dette er den type kamp som West Ham bare skal vinne. Og så får det ikke hjelpe om det eventuelt går på bekostning av kampens underholdningsverdi. En hjemmeseier i et 0-1-handikapspill kan vurderes til 2,50 i odds. Men vi nøyer oss med singlespillet til 1,55 i odds. Spillestopp er kl. 15.55.