Anfield-forbannelsen Everton må bryte

I inngangen til lørdagens hete byderby har Liverpool en imponerende hjemmeflyt mot rivalen Everton.

Bare seks poeng og tre tabellplasser skiller Liverpool og Everton i førstnevntes favør foran det 228. Merseyside-derbyet. Men med ni kamper igjen av sesongen har Everton fortsatt en mulighet til å sikre en lukrativ Champions League-plass.

For å øyne en mulighet til det bør bortelaget bryte en av engelsk toppfotballs seigeste statistikker. Everton har nemlig ikke vunnet noen av sine 13 siste Liverpool-møter i alle turneringer. De har heller ikke vunnet en eneste Anfield-visitt siden århundreskiftet.

Man må tilbake til september 1999 da Evertons Kevin Campbell sin tidlige scoring sikret blå suksess i den røde enden av Stanley Park - parken som skiller de to klubbenes arenaer i Liverpool.

Selv om Everton under Ronald Koemans ledelse ser ut til å ha funnet en formel som funker - på ti siste matcher har laget vunnet syv, spilt uavgjort i to og tapt én kamp - så er derby-statistikken fortsatt nitrist lesning for Everton-fans.

For skulle hjemmelaget unngå å ryke vil den innbyrdes flyten tangere Liverpools 13 ligakamper lange rekke uten Everton-tap fra årene 1972-1978 - hvilket vil si fra den tiden Liverpool virkelig herjet både hjemme og i Europa.

På de 16 Anfield-kampene siden Everton sist vant her har de spilt uavgjort åtte ganger og røket i resten - de to siste med 0-4-tap.

Videre er The Reds ubeseiret på de 11 siste innbyrdes møtene som er spilt i nettopp april måned, ifølge Liverpool Echo.

Motivasjon



Før lørdagens oppgjør vil Everton-spillerne treffe backen Seamus Coleman, som i forrige uke pådro seg et dobbelt beinbrudd i aksjon for hjemlandet Irland. Lagkompis Phil Jagielka meldte tidligere denne uken at Colemans stygge skade, som trolig holder ham ute av fotballen i minst seks måneder, kan fungere som en form for inspirasjonskilde.

SKADET: Everton og Irland-forsvareren Seamus Colemans stygge skade kan fungere som inspirasjon for gjestene i ettermiddag. Foto: Oli Scarff , AFP

– Er det én ting Seamus ønsker er det at vi spiller bra og sikrer gode resultater både mot Liverpool lørdag og borte mot Manchester United på tirsdag. Vi vil ha ham i tankene, og jeg er sikker på at han følger oss på TV-overføringen, sa Jagielka ifølge The Independent.

– Med to så store kamper trenger vi normalt ikke å fyres opp. Men det som skjedde med Coleman kan fungere som motivasjon for oss, fortsatte Everton-midtstopperen.

Utover Coleman (f) mangler gjestene også Ramiro Funes Mori (f) og Morgan Schneiderlin (mb).

Liverpool må klare seg uten Adam Lallana (mb), Jordan Henderson (mb) og Daniel Sturridge (a). Og det er ikke gitt at Philippe Coutinho (mb) og Roberto Firmino (a) er på sitt mest «freshe» etter lange reiser hjem fra Brasil i midtuken.

Følg Liverpool - Everton fra kl. 13.30.

Etter en grusom start på 2017 har Liverpool bokført 3-1-1 på de fem siste ligamatchene. Everton har holdt buret rent i fire av fem siste kamper. Nå er det ikke alltid formkurver har så mye å si i derbyer, men 1,60 på Liverpool er i tynneste laget. Vi prøver et uavgjortspill til 3,70.