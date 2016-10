AFC Wimbledon-historien blir film

Filmselskapet Fox skal lage film om den supporterstyrte klubbens bemerkelsesverdige reise fra park-fotball i 2002 til dagens spill på tredje nivå.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Typisk for et nyopprykket lag har AFC Wimbledon jobbet litt med å finne fotfeste i høstens League 1. Men nå har Sør-London-klubben bare tapt én av de åtte siste League 1-matcher før dagens lunsjkamp med Oxford United.

Følg Tipster på Facebook her

Det å kjempe for tilværelsen har på et vis vært et nøkkelbegrep i hele AFC Wimbledons korte historie. Og nå skal det ifølge The Sun ikke spares på noe i det som blir en Hollywood-basert Fox-produksjon og distribusjon, hvor briten Richard Cordiner skal skrive filmmanus.

Det har klubbens kanskje mest kjente fan – suksessforfatteren John Green (39) sørget for. Amerikaneren som har skrevet bestselgende oppvekstromaner som The Fault in Our Stars (Faen ta skjebnen), ble supporter for flere år siden da han lærte klubbens historie å kjenne. Han har siden investert i klubben, og en av tribunene på hjemmebanen Cherryred Records Stadium bærer nettopp navnet John Green.

MOTTOK PRIS: Her får forfatter og Wimbledon-fan John Green (bak mikrofonen) og skuespillerne MTV-pris for Årets Film - «The Fault in Our Stars» i 2015. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Historien om AFC Wimbledon er den sanne fortellingen om en klubb som ble dannet av Wimbledon FC-supportere som protesterte mot ideen om å flytte klubben ni mil nord for London til satellitt-byen Milton Keynes – som på det tidspunktet hverken hadde en klubb eller bane.

Les også: Wimbledon nærmere flytting

Supporterne oppfattet en slik flytting som dødsstøtet for den opprinnelige klubben. Og satte derfor i mai/juni 2002 i gang prosessen med å stifte en helt ny klubb fra scratch. På kort varsel gjennomførte de spiller-tester i Wimbledon Common – bydelens største park. 230 uavhengige og håpefulle spillere møtte opp, og av disse satte man sammen sitt første lag.

Husker du?: Wimbledon-fansen utfordrer Gjelsten

Suksesshistorie



I årenes løp har klubben gjennomført hele fem opprykk som kulminerte med vårens playoff-finaletriumf mot Plymouth på Wembley.

Forfatter og fan John Green mener tydeligvis det er nok råstoff til å lage en spillefilm ut av dette.

– AFC Wimbledon er ikke bare én av de beste underdog-historiene i sportshistorien. Det er også fortellingen om et lokalsamfunn som kjempet mot den urettferdigheten som dannelsen av Milton Keynes Dons FC var. Og nå ser supporterne videre og slåss for å skaffe seg en ny stadion tilbake i lokalmiljøet i Wimbledon, sa han nylig til The Sun.

Den originale Wimbledon FC-klubben ble stiftet i 1889, og hadde nedslitte Plough Lane som base fra 1912 til 1991. Klubben rykket opp til den daværende toppserien First Division i 1986, og vant to år senere FA-cupen med en sjokkseier over datidens beste engelske klubb, Liverpool (1-0).

Senere ble London-klubben kjøpt opp av Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten. I juni 1999 hyret de inn Egil Olsen og Lars Tjærnås som manager og assistent. Det viste seg å være intet heldig valg, og de fikk sparken kort før Premier League-nedrykket var klart i mai 2000.

Sjekk ut: «Norske Wimbledon degradert»: Knust og utrøstelige

Den kommende AFC Wimbledon-filmen har foreløpig ikke fått en tittel. Men det er den foreløpige andre britiske faktabaserte fotballfilmen som er på trappene. En film om historien om Leicester-spissen Jamie Vardy er også på beddingen. Der er det klart at tidligere Wimbledon FC og «Crazy Gang»-stjerne og nåværende skuespiller Vinnie Jones skal spille rollen som den tidligere Leicester-manageren Nigel Pearson.

Til søndagens match AFC Wimbledons Jake Reeves (mb) og Dean Parrett (mb) tvilsomme for spill.

Oxford United har tre poeng mer enn gjestene, men har bare vunnet én av sine fire siste ligaoppgjør. Målforskjellen 12–11 er mager etter 11 åpningskamper. Men den innbyrdes statistikken viser 10-2-0 i favør hjemmelaget.

Sjekk ut vår oddstipsside Tipster

I et så jevnt midtre tabellsjikt lander vi på et uavgjort-forslag til 3,20 i odds. Spillestopp er kl. 13.10 og Eurosport Norge sender matchen.