Adebayor:- Skjønner ikke hvorfor jeg har et dårlig rykte

Krumspring har fulgt Emmanuel Adebayor (32) i hele karrieren. Nå satser den klubbløse spilleren på mer Premier League-spill.

Et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping

Adebayors Togo er nødt til å vinne kveldens siste gruppespillkamp mot DR Kongo for å kunne henge med i Afrikamesterskapets sluttfase.

Togo holdt overraskende mesterskapsfavoritten Elfenbenskysten til 0–0 i åpningskampen – et oppgjør hvor den fremdeles veltrente togoleseren skal ha vært blant kampens enere. Så kom laget bakpå med et 1-3-tap for Marokko fredag, og slik står Togo overfor litt av en jobb i kveld.

Oddstips på Facebook? Følg Tipster

– Jeg føler meg i bedre form nå enn da jeg var på toppen av karrieren, fortalte 1,91 meter lange Adebayor nylig i et Guardian-intervju.

Han har holdt det gående på topplan siden 2001 i klubbene Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham og Crystal Palace. Men det er trolig fra tiden i Premier League mange vil kjenne ham best.

Omstridt



I 2007–08 banket han inn 30 mål for Arsenal. Året etter ble han – mot sin egen vilje, ifølge ham selv – solgt til pengesterke Manchester City. For de lyseblå scoret han i alle de fire første kampene. Det var i den fjerde kampen mot Arsenal den ferske City-spilleren begikk en kontroversiell seiersgest med å løpe hele Etihad-banens lengde for å juble mot nettopp Arsenal-fansen. Som forståelig nok ikke var spesielt happy for akkurat det.

Husker du?: Arsenal-fansen raste mot Adebayor

I etterkant av samme duell anklaget tidligere lagkompis Robin van Persie ham for å ha sparket ham i ansiktet. Hvilket resulterte i tre kampers karantene for City-spissen.

Etter hvert kom han i skyggen for nye City-stjerner som Carlos Tévez, Mario Balotelli og Edin Dzeko. Og da han kom ikke med på en sommerturné til USA i 2011 nektet han å trene med reservene og juniorene – og ble ilagt en klekkelig bot av City.

Med sin Arsenal-bakgrunn var overgangen til Tottenham i august 2011 kontroversiell nok i seg selv. På 113 Spurs-matcher laget han 42 mål, hvilket er klart godkjent. Men selv i White Hart Lane-klubben klarte han ikke å holde seg unna kontroverser. Som i desember 2013 da lagkamerat Benoît Assou-Ekotto Twitter-postet et bekymringsløst «glise-bilde» av de to Tottenham-spillerne umiddelbart etter at laget hadde røket på sitt største hjemmetap på 16 år – 0–5 for Liverpool. Opptrinnet ble gjengitt i Daily Mail.

Listen over små og store kontroversielle episoder blir for lang å nevne her. Men det er trygt å anslå at Adebayor ikke vil vinne mange «god takt og tone-priser». At han i løpet av karrieren kunne hatt godt av noen kloke rådgivere, og slik kanskje sluppet unna trøbbelmaker-ryktet.

Familiefeide: Adebayor hevder familien har lurt ham for millioner

Adebayor forklarte overfor Guardian bakgrunnen for oppførselen sin slik:

– Faren min sa alltid at jeg må være meg selv og si hva jeg mener er det rette. Noen ganger må jeg betale prisen for akkurat det, men det betyr at jeg vil være glad den neste dagen.

Til tross for at han har vært klubbløs siden han ble frigitt av Crystal Palace i juni bor familien fortsatt i Nord-London. Og når Afrikamesterskapet er over kunne han tenke seg å returnere til London og mer fotball på øverste hylle. For han «elsker England og Premier League». Samtidig er han fullt klar over «bagasjen» som følger ham.

– Jeg har et dårlig rykte i England, men jeg skjønner ikke hvorfor. Kanskje det bare er noe som bare har fulgt meg. Men jeg tror 90 prosent av de jeg har spilt med vil si at jeg er en fin fyr, en god klubbkompis. Og de ansatte i klubbene jeg har spilt for vil si jeg er en ydmyk type. Men media vinkler slik de vil, og jeg har vært uheldig med mye negativitet, hevder Adebayor.

VG pluss: Alt du trenger å vite før Afrikamesterskapet

Men først er det sluttspillet i Gabon som gjelder. Slår Togo motstander DR Kongo med to mål eller mer er de videre. Vinner de med ett mål er de videre hvis Marokko med tre poeng ikke spiller uavgjort mot Elfenbenskysten.

Besøk vår oddstipsside Tipster her.

DR Kongo innledet med 1-0-triumf over Marokko, og klarte 2–2 mot Elfenbenskysten i kamp nummer to. Laget er videre med uavgjort, og vinner gruppen med seier.

Den andre gruppekampen går samtidig, og det kan godt hende at DR Kongo er fornøyde med å legge seg i forsvar. I innbyrdes møter har kongoleserne vunnet tre av fem tidligere Togo-møter. Åpen kamp, men uavgjort virker ikke å være langt unna. Oddsen blir da 2,90 og spillestopp er kl. 19.55.