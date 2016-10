Wibe-Lund: – Kan bli tidenes kortest sittende hovedtrener

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset - Viking 1-1) Håkon Wibe-Lund fikk en drømmestart som hovedtrener for Strømsgodset, men forventer ikke å få fortsette.

– Det kan vel hende at jeg blir den kortest sittende hovedtreneren noensinne, ler Strømsgodsets Håkon Wibe-Lund.

Etter at Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg som Godset-trener av medisinske årsaker torsdag, steppet Wibe-Lund inn som hovedtrener i kampen mot Viking. Drammenserne scoret før det var spilt 30 sekunder og ga Wibe-Lund en fantastisk start på Strømsgodset-benken. Men om han får fortsette der, er langt fra sikkert.

Jostein Flo har informert om at klubben vil lansere hva slags løsning de går for neste uke, men vil ikke si noenting om det er en intern eller en ekstern kandidat eller om det er en kortsiktig eller langsiktig løsning. Wibe-Lund tar det hele med ro.

– Jeg er en assistenttrener og fikk beskjed om å lede laget mot Viking. Jeg legger ikke noe mer i det enn det.

– Klubben har vist mange ganger at de er geniale når det gjelder ting som det her, så jeg er helt sikker på at uansett hva det blir, så blir det en god løsning, sier 35-åringen, som selv spilte i klubben som junior.

Han vokste opp som Strømsgodset-fan og sier at det var «fantastisk» å lede laget for første gang.

– Jeg ble hentet av «BP» i fjor sommer og jeg synes det er like spesielt å sitte på benken her på Marienlyst hver gang. Det var selvfølgelig ekstra morsomt å gjøre det som hovedtrener, sier Wibe-Lund.

REKKEN FORTSETTER: Tommy Høiland ser skuffet ut etter at Viking utlignet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix





God start



Eirik Ulland Andersen kom til klubben i sommer og viste sine kvaliteter da han ble spilt i bakrom og hamret ballen i det nærmeste hjørnet.

– Vi starter bra, så blir vi passive og Viking får ha mer ball enn det vi ønsker. Så får vi alt for mange balltap, sier midlertidig Strømsgodset-trener Håkon Wibe-Lund.

– Strømsgodset ser ut som de sliter med selvtilliten, men dette er fortsatt et vanskelig sted å komme til. Det er ikke mange ganger jeg har reist herifra med et poeng, sier en fornøyd Viking-trener Kjell Jonevret.

At selvtilliten skorter for fjorårets sølvlag er kanskje ikke så rart, når man tenker på at drammenserne ikke har vunnet en kamp på nesten tre måneder.

– Det er klart at ting som det her preger, men vi kan ikke se bakover. Vi er nødt til å se fremover. Selvtillit er det bare å gå ut og hente, sier Wibe-Lund.

Startet utypisk



Under Wibe-Lunds ledelse startet Strømsgodset utypisk med flere lange pasninger og kjørte fullstendig over Viking de første ti minuttene. Til tross for at drammenserne er kjent for sin ballbesittende angrepsfotball som har ført til mye suksess de siste årene, viste de at de også kan ha suksess med en direkte spillestil.

– Viking sto høyt og vi bli tvunget til å gjøre det sånn. Vi lykkes jo bra med det i starten av kampen, men vi klarte ikke å utnytte det godt nok etter hvert og derfor blir kampbildet ganske kaotisk.

Men hjemmelaget klarte ikke å holde det oppe og Viking kom mer og med inn i kampen. Patrick Pedersen hadde to store sjanser før pause, før tidligere Godset-spiller Abdisalam Ibrahim utlignet ti minutter ut i den andre.