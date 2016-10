VG erfarer: Huseklepp nærmer seg Haugesund

Erik Huseklepp (32) skal etter sigende ha en muntlig avtale med FK Haugesund. Lederen i Maakeberget håper på en «Sørum-effekt» for den tidligere landslagsspilleren.

Detaljene rundt avtalen er ikke kjent, og kontrakten skal ikke være underskrevet. Det er Bergensavisen som torsdag formiddag melder om den muntlige avtalen mellom spiller og klubb.

– Ingen ting er klart. Jeg bestemmer meg ikke for klubb før etter sesongen, uansett. Ut over det, har jeg ingen kommentar, sier Erik Huseklepp til VG.

Men VG vet at et klubbskifte fra Brann til FK Haugesund er svært aktuelt for den tidligere landslagsspilleren. Det er uaktuelt å fortsette på «benken i Bergen» for spilleren, som vant seriegull med Brann i 2007.

Jostein Grindhaug i FK Haugesund vil ikke bekrefte stort.

– Erik er en interessant og god spiller. Utover det har jeg ingen kommentar, uttalte Jostein Grindhaug til BA.

Leder i supporterklubb: – En forsterkning

Leder i Maakeberget, Arild Flesjå, hadde ikke fått med seg torsdagens nyhet da VG ringte ham, men var kjent med rykter om overgangen.

– Det her var en god nyhet. Det har vært en del prat på det, og BA meldte vel tidligere om at det var forhandlinger. Han blir en forsterkning, sier Flesjå til VG.

Maakeberget har spisser som Christian Gytkjær, Alexander Søderlund, Nikola Djurdjic og Thomas Sørum friskt i minne. Flesjå håper historien om Huseklepp kan ligne på den Sørum skrev i Haugesund-trøyen.

– Han kan jo spille både ving og spiss, men vi trenger jo en rask spiss. Han føyer seg eventuelt inn i en rekke med bra spisser. Thomas Sørum hadde jo en voldsom opptur da han var her, så vi får håpe Huseklepp får til det samme mot slutten av karrieren, sier Flesjå.

Det har lenge vært klart at den tidligere landslagsspilleren forlater Brann, etter ikke å ha forlenget kontrakten med rødtrøyene fra Bergen i sommer.

Sogndal flørtet med Huseklepp



Ryktene har stort sett dreid seg om to mulige klubbvalg for Huseklepp: Sogndal og Haugesund.

I midten av september flørtet Sogndal-trener Eirik Bakke med sin tidligere lagkamerat, og uttalte at han «var velkommen til Sogndal».

Selv om Huseklepp har vært på banen i 23 av 27 Tippeliga-kamper denne sesongen, er det kun åtte av disse som er fra start. Han har notert seg for tre scoringer.

Forrige serierunde var han nest sist på ballen før Branns eneste scoring i tapet mot Lillestrøm.

Med en overgang til Haugesund setter Erik Huseklepp punktum for sin andre periode i Brann. Totalt har han spilt 216 kamper for klubben. Karrieren har også inneholdt proffopphold i italienske Bari og engelske Portsmouth.

PS! Sarpsborg Steffen Ernemann (34) er klar for Viking, skriver Stavanger Aftenblad. Ernemann er bosman-spiller og har skrevet toårskontrakt.