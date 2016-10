Vegard Forren ønsket som ny forsvarssjef i Vålerenga

ULLEVAAL (VG) Snart kontraktløse Vegard Forren (28) er ønsket av Vålerenga som klubbens nye forsvarssjef.

Avtroppende trener og påtroppende sportssjef, Kjetil Rekdal, vil overfor VG ikke gå lenger enn å bekrefte at han er «klar over» landslagsstopperens situasjon.

Forren har ønsket seg et nytt utenlandsopphold når kontrakten med Molde går ut etter denne sesongen, men foreløpig har han ikke kommet til enighet med en ny klubb. Etter det VG erfarer er han sterkt ønsket av Vålerenga.

Rekdal: – Vi ser etter midtstoppere



Konfrontert med det faktum at Forren snart er ute av kontrakten med Molde, sier Rekdal:

– Ja, jeg er klar over det. Såpass godt følger jeg med. Hehe.

– Har du pratet med ham?

– Nei. Ikke om… Vi har ikke noe å tilby nå når vi er der vi er. Det sier egentlig seg selv. Men at vi ser etter midtstoppere før neste sesong er ingen hemmelighet. Wæhler legger opp og Simon Larsen går til Start. Da har vi igjen Tollås og Nakkim som midtstoppere. Så det sier seg selv at det må komme inn noen der.

– Er han interessant?

– Det er jo en av de beste stopperne i Tippeligaen. Men for meg blir det helt feil å snakke om spillere til neste år nå som vi er i den situasjonen vi er i. Det eneste jeg kan si er at vi ser etter stoppere, svarer Rekdal.

Etter 1-1 mot Stabæk søndag er Vålerenga en av fem klubber som kjemper for å unngå direkte nedrykk og kvalifiseringsplass i Tippeligaen. Med ny trener i Ronny Deila og ny stadion på Valle i 2017 er ambisjonene store, men samtidig må mye settes på vent før Oslo-klubben vet om det blir spill på øverste nivå neste år.

Forren: – Situasjonen er litt 50-50



– Vi må ha noe å tilby. Det er punkt én. Jeg tror det er mange som går rundt med et fantasibilde av at alt løser seg bare vi flytter inn på ny stadion. Så enkelt er det ikke. Det er masse hardt arbeid som ligger foran oss. Både i administrasjonen, rundt sporten, spillerstall, publikum og så videre. Men akkurat nå må det ligge litt i andre rekke. For vi trenger flere poeng. Nå handler det om å redde plassen, sier Rekdal.

Vegard Forren skriver i en tekstmelding at han har fokus på Molde resten av sesongen og henviser til agent Jim Solbakken for nærmere uttalelser rundt egen klubbfremtid. Solbakken har ikke svart på VGs henvendelse.

Søndag gjorde landslagsspilleren comeback mot Sogndal etter å ha vært skadet siden august, og etter kampen sa han til Romsdals Budstikke at han har flere alternativer.

– Situasjonen er litt 50-50 nå om jeg blir eller ikke. Det viktigste er at det skal passe, både for meg og familien min, sa Forren.

