SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Tromsø 2-2) Først laget Thomas Lehne Olsen (25) to mål som kan redde Tromsø. Så innrømmet at han storsinnet at det første skulle ha vært annullert.

– Ja, Arild Østbø (Sarpsborg-målvakten) skulle hatt frispark. Jeg kan være enig i det, sier hedmarkingen til VG.

– Jeg holder armen hans så han ikke får tatt ballen med hendene. Den er grei. Jeg skal innrømme det. Vi var enige om det da vi snakket sammen i pausen.

Den samme Arild Østbø mente at også det andre målet til Thomas Lehne Olsen burde ha vært annullert. For offside.

– Jeg vet ikke. Det må du spørre dommerne om, sier tomålsscoreren.

TV-bildene viser at det er hårfint. Det kan forsvares at dommer Svein-Erik Edvartsen ikke blåste. Det kunne kanskje også ha vært mulig å forsvare om han hadde blåst.

SITUASJONEN: Sarpsborgs keeper Arild Østbø ligger på rompa, mens Thomas Lehne Olsen sette inn 1-0 for Tromsø. Begge mener at målet skulle ha vært annullert. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Klarer Tromsø nå å sikre kontrakten på nivå én?

– Dette kan være et veldig viktig poeng. Jeg håper at vi skal klare dette. Det var litt surt at Sarpsborg gikk opp til 2-1, men det viser styrke at vi kom tilbake.

Selv om målene var omdiskuterte, var det to gode prestasjoner av Thomas Lehne Olsen å score. Om det første sier han:

– Jeg var slett ikke sikker på å score, selv om det var åpent mål. Det var veldig skrå vinkel.

2-2 kom alene med Arild Østbø. Et mål som var en goalgetter verdig.

Det ene poenget var mye verdt etter som både Stabæk og Bodø/Glimt tapte sine matcher. Tromsø er nå på trygg plass, ett poeng foran Glimt på kvalik-plass. Morten Gamst Pedersen, som spilte fra start og gjorde en god figur, innrømmer at det er et litt tveegget sverd:

– Vi trenger begge de nordnorske lagene i eliteserien neste år. Jeg håper at Bodø/Glimt i hvert fall klarer å redde plassen gjennom kvalik, sier Gamsten. Hans far Ernst Pedersen var tidligere direktør i Glimt.

– Det er sterkt å spille uavgjort her i Sarpsborg. Rosenborg slet her sist. Det står respekt av måten vi kommer tilbake på , sier Gamsten, som spilte samtlige 90 minutter.

– Dette ene poenget er veldig viktig. Bodø/Glimt skal til Lerkendal i den siste kampen. Og jeg tror ikke Rosenborg har lyst til å heve pokalen etter å ha tapt mot Glimt eller tape tre kamper på rad, sier Morten Gamst Pedersen.