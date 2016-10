Trenerskifte i Vålerenga: Deila overtar nå

To og en halv måned tidligere enn planlagt er trenerskiftet i Vålerenga en realitet: Ronny Deila (41) er hovedtrener resten av sesongen.

Dermed leder den tidligere Strømsgodset- og Celtic-treneren VIF fra sidelinjen i søndagens svært viktige bortekamp mot Tromsø.

Med tap der kan Vålerenga i verste fall være på direkte nedrykksplass foran derbyet mot Lillestrøm søndag 30. oktober.

Deila: – Jeg gleder meg



Både Kjetil Rekdal og Ronny Deila bekrefter overfor VG at de har bestemt seg for å ta skiftet nå.

– Ronny har ledet alle treningene denne uken, og det er naturlig at den stemmen også blir den som leder spillermøte og kampledelse. Det er ikke noe dramatikk i dette, men vi har diskutert oss frem til at dette er den beste løsningen, sier Rekdal, som dermed går over i rollen som sportslig leder raskere enn planlagt.

– Vi gjør dette fordi vi tror det er det beste for laget. Når du har hatt treningene de to siste ukene er det naturlig å følge opp med også å ha kampledelsen. Vi tror det er en bra løsning, og jeg gleder meg veldig til å være med for fullt, sier Deila til VG.

Etter en sterk periode i slutten av juli og i august, med fem seire og to uavgjort på syv kamper, har poengfangsten stoppet opp for Vålerenga. Etter fem Tippeliga-kamper på rad uten seier risikerer klubben å rykke ned.

Nå håper VIF at trenerskiftet kan være med på å heve laget foran de tre siste og avgjørende kampene mot Tromsø (b), Lillestrøm (h) og Viking (b). Både i Strømsgodset og i Celtic var telemarkingens rop til fansen før kampene en sikker vinner.

Trolig får vi se en svært engasjert Ronny Deila på Alfheim søndag.

– Det blir ikke store forandringer, men av og til kan det være fint å få inn en ny stemme. Og kanskje det er bra at den stemmen har ligget på stranden i tre måneder og ikke vært med på en lang og hard sesong, sier Deila og ler.

– Viktig at det ikke blir for mange stemmer



I 1-1-kampen mot Stabæk forrige søndag var han med på benken i en slags observatørrolle. Kjetil Rekdal var hovedtrener, mens assistent Morten Tandberg sto for mye av dialogen med spillerne underveis. Nå har Vålerenga konkludert med at det ikke er den optimale løsningen.

– Det er viktig at det ikke blir for mange stemmer på trenerbenken. Du kan ikke ha tre stykker som står der og hyler, påpeker Ronny Deila.

– Siden i sommer har vi diskutert når Ronny skulle overta. Nå som han har vært med på treningene, er det riktig at han også leder laget. Det kan være fint med en stemme som kommer utenfra og forsterker ting fremfor meg som har stått her i søla i fire år, beskriver Rekdal.

– Så vi får se en mer aktiv Ronny Deila på sidelinjen enn det vi fikk se mot Stabæk?

– Ja, ja. Han blir kamplederen og har spillermøtet. Jeg tar media og er på benken og bidrar hvis det trengs. Ronny skal få bruke all sin energi på å påvirke laget.

– Hvilken effekt forventer dere å få av dette?

– Vi har tro på at det skal gi en positiv effekt – uten tvil. Hvis ikke hadde vi ikke gjort det. Vi har kanskje stresset oss selv litt mye opp den siste måneden. Poengfangsten har dødd litt ut. Men det har blitt jobbet godt på trening denne uken. Energien og humøret er stigende, svarer Rekdal.

ENGASJERT TRENER: I Celtic ble «The Ronny Roar» et begrep i forbindelse med at Ronny Deila skrek og oppildnet supporterne før kampene. Det samme gjorde han i Strømsgodset. På søndag får Vålerenga-fansen trolig oppleve det samme. Foto: Graham Stuart , Reuters

Selv om Sander Berge er skadet og ferdig for sesongen, er veteranene Kjetil Wæhler og Mohammed Abdellaoue tilbake mot Tromsø.

– Det gir oss flere muligheter, konstaterer Kjetil Rekdal.

Den store frykten for Vålerenga-supporterne, at den nye arenaen på Valle innvies i OBOS-ligaen i 2017, er et ikke-tema hos Rekdal og Deila.

– Vi har vist tidligere at vi kan slå hvem som helst i denne ligaen. Men vi må heve prestasjonen vi hadde mot Stabæk. Treningene har vært veldig bra. Nå handler det om å finne det riktige spenningsnivået. Jeg er veldig optimistisk. Jeg gleder meg til kampene. Det er deilig å være i gang igjen, sier Ronny Deila.

