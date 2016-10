Tippeligaen: 10 år siden bunnstriden var like spennende

Fem lag. Et av dem rykker direkte ned. Et annet havner i play-off. Tre klarer seg. Men når tre serierunder gjenstår i Tippeligaen 2016, er det umulig å si hvem som havner hvor. Så jevnt er det.

– Poengmessig var det hakket verre i 2006, da seks lag var involvert. Det spesielle i år er at erkerivalene Lillestrøm og Vålerenga er involvert. Det samme er landsdelsrivalene Bodø/Glimt og Tromsø, sier VGs fakta-ekspert Geir Juva.

Formtabellen Formen akkurat nå (siste seks kamper, fra sist til først): * Bodø/Glimt 9 poeng (tap, seier, tap, tap, seier, seier). * Stabæk 8 poeng (uavgjort, tap, seier, seier, tap, uavgjort). * Lillestrøm 7 poeng (seier, seier, tap, tap, tap, uavgjort). * Tromsø 6 poeng (tap, tap, tap, seier, seier, tap). * Vålerenga 6 poeng (uavgjort, tap, tap, uavgjort, uavgjort, seier).

I 2006 hadde alle i bunnen mulighet til å klare seg med tre kamper igjen å spille. Kun fire poeng skilte de seks nederste lagene på tabellen. Molde og Tromsø lå på direkte nedrykksplass. Molde forsvant ned, mens jumboen Tromsø berget seg. Ham-Kam, som lå best an av de seks nederste tre runder før slutt, rykket ned.

Nå er det Vålerenga, Bodø/Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Stabæk som kjemper om eksistensen. Hvem har mest å tape, hvem fikser situasjonen best? Lillestrøm har vært sammenhengende i den øverste divisjonen siden 1975. Vålerenga er Oslos beste lag og flytter inn på nytt stadionsommeren 2017, mens Glimt og TIL har en hel landsdel for seg selv. Stabæk har vært i denne situasjonen tidligere. Er det en fordel?

Kamp-programmet siste tre runder (VGs tips i parentes):

Vålerenga: Tromsø borte (0 poeng), Lillestrøm hjemme (3 poeng), Viking borte (0 poeng).

- Vålerenga klarer seg. De får flere poeng enn Tromsø og Stabæk, og like mange poeng som Lillestrøm og Bodø/Glimt. Målforskjell kan bli avgjørende om kvalik og direkte nedrykk også, sier tidligere VIF-kaptein Tom Henning Hovi.

** VG tipper tre poeng – og at VIF ender på 34 poeng.

Tromsø: Vålerenga hjemme (3 poeng), Sarpsborg 08 borte (0 poeng), Odd hjemme (1 poeng).

- Tromsø klarer seg. De har vært dårlige mot de dårlige og leverer mot de beste. Tromsø har vært svake lenge nå, men kan ikke fortsette med det over tid. Dessuten har de erfaring fra lignende situasjoner fra tidligere år, sier tidligere TIL-trener Steinar Nilsen.

** VG tipper fire poeng – og at Tromsø også ender på 34 poeng.

Bodø/Glimt: Haugesund borte (0 poeng), Viking hjemme (3 poeng), Rosenborg borte (0 poeng).

- Jeg tror helt klart at Glimt holder seg. Kvaliteten i laget er mer enn bra nok til å klare det, de må bare passe på å ha fokus på førstkommende kamp (mot FKH) og ikke semifinalen i cupen mot Rosenborg, sier tidligere Glimt-trener Jan Halvor Halvorsen.

** VG tipper tre poeng – og at Glimt ender på 33 poeng.

Lillestrøm: Start hjemme (3 poeng), Vålerenga borte (0 poeng), Molde hjemme (1 poeng).

- Jeg tror Lillestrøm tar et poeng mot Vålerenga og vinner en av de to hjemmekampene sine. Start er et potensielt bananskall, der det er ventet at LSK fører kampen. Jeg både håper og tror at LSK klarer seg, men det kan fort stå om målforskjell mellom Glimt og LSK, mens jeg tror Stabæk går ned, sier tidligere LSK-trener Tom Nordlie.

** VG tipper fire poeng, og at LSK også ender på 33 poeng.

Stabæk: Sarpsborg 08 hjemme (3 poeng), Molde borte (0 poeng), Start hjemme (3 poeng).

- Jeg tror Stabæk holder seg. Både hjertet og fornuften sier at de vinner mot Start og Sarpsborg hjemme, og det har de kvaliteter til også, sier tidligere Stabæk-trener og toppscorer Petter Belsvik.

** VG tipper seks poeng, og at Stabæk ender på 34 poeng, som VIF og TIL.

VGs konklusjon blir at Bodø/Glimt og Lillestrøm, med 33 poeng, havner på enten play-off eller går rett ned. Målforskjellen vil avgjøre. I øyeblikket har Glimt et mål bedre målforskjell enn Lillestrøm.

Vålerenga skal i to innbyrdes oppgjør mot andre dumpekandidater, Tromsø skal i én, LSK i én – begge mot VIF. Bodø/Glimt og Stabæk møter ingen av de andre dumpekandidatene.

16-klubbsserien ble innført i Norge i 2009. På de sju første sesongene har snittpoengsummen for å klare seg vært 33,4 poeng (regnet ut fra poengsummen på lag nummer 13 på tabellen).

* Snittet for å komme i play-off er (14. plass) er 29,8 poeng.

Det vil bli høyere i år.

* Snittet for å rykke ned (på 15. plass) er 25,4 poeng.

Det vil bli høyere i år.

* Den høyeste poengsummen et lag har rykket ned på siden 2009, er 30 poeng (FFK 2012).

Det vil etter all sannsynlighet bli høyere i år.

* Den høyeste poengsummen et lag i play-off har fått, er 34 poeng (Sogndal 2011 og FFK 2009).

Den vil trolig ligge på omtrent det samme i år.

At hele fem lag sloss om to betente plasser, med bare tre serierunder igjen å spille er veldig uvanlig. Det garanterer i hvert fall for en svært spennende innspurt i Tippeligaen.

PS! Start har allerede rykket ned.