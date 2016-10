Thomas Lehne Olsen reddet Tromsø med to mål

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Tromsø 2-2) Thomas Lehne Olsen (25) er søndagens helt i ishavsbyen. Hans to mål i Sarpsborg kan bli mye verdt for Tromsø.

Tromsø ledet 1-0, Sarpsborg 2-1, men det ble til slutt 2-2 i Østfold.

– Det er sterkt at vi klarer å komme tilbake, sa Thomas Lehne Olsen til VG i intervjusonen på Sarpsborg stadion.

– Dette kan bli et veldig viktig poeng for oss.

Dermed er Tromsø på trygg plass, etter som både Bodø/Glimt og Stabæk tapte sine kamper. Men sølv-jagende Odd er motstander i siste serierunde, så Tromsø er på ingen måte sikre.

På den annen side: Bodø/Glimt spiller på Lerkendal i sin siste seriekamp i 2016. Det blir ikke lett.

– Vi må ha minst ett poeng til. Men alt ligger i våre egne hender, sa Bård Flovik til VG etter kampen.

1-0: Tromsøs Thomas Lehne Olsen jubler etter 1-0-målet mot Sarpsborg. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– Dette var en viktig poeng, men vi kan ikke slippe oss nedpå. Nå kan vi avgjøre dette selv på Alfheim om ei uke.

Thomas Lehne Olsen ga Tromsø 1-0 etter en halvtime. Sarpsborg-keeper Arild Østbø misset på sin utrykning, Tromsø-spilleren fikk med seg ballen og scoret iskaldt fra veldig skrått hold. Østbø mente det skulle ha vært frispark, men det var ikke dommer Svein-Erik Edvartsen enig i.

– Jeg er nok enig i at han skulle hatt frispark. Jeg holder armen hans så han ikke får tatt ballen i hendene, sier Thomas Lehne Olsen til VG.

Etter en snau time utlignet Patrick Mortensen for Sarpsborg. Simen Wangberg misset på en klarering, og dansken lot seg ikke be to ganger. Han skjøt lavt forbi Filip Loncaric, som kanskje burde ha tatt skuddet.

Så ble det 2-1 til Sarpsborg da Sigurd Rosted startet angrepet og scoret selv. Det endte med Joachim Thomassen la inn, og Rosted banket Wangberg i luftduellen. Dermed hadde Sarpsborg snudd det.

Men Thomas Lehne Olsen slo til igjen. Han løp i bakrom, kom alene med Arild Østbø og satte inn 2-2 for Tromsø. Sarpe-keeperen mente det var offside, men heller ikke det var Edvartsen og hans menn enig i.

1. omgang var veldig god fra gjestenes side. Tromsø-spillerne viste at de ville vinne denne kampen. Før det var gått fem minutter, hadde de hatt to baller i stolpene. Først headet Gjermund Åsen knallhardt i den ene stolpen, så dundret Morten Gamst Pedersen til - og ballen traff den andre stolpen - på innsiden, men ikke nok til at den fortsatte inn i nettmaskene.

– Vi bare fortsette der vi var i 1.omgang, sa Bård Flovik til TV2 i pausen.

– Vi må stoppe kontringene deres.

Sarpsborg-trener Geir Bakke var i pausen klar på at Tromsø hadde vært sterke, men «det skal ikke være så vrient».

Det viste seg at han fikk rett. Sarpsborg kom altså atskillig sterkere etter pause, men Tromsø hadde Thomas Lehne Olsen, som utlignet.

Etter kampen gikk Bård Flovik bort til Tromsø-tilhengerne og takket dem for støtten.

Samtidig ble Steffen Ernemann hyllet av hjemmesupporterne.

Tromsø-trener Bård Flovik gjorde fem bytter siden sist kamp, mens Patrick Mortensen denne gang spilte fra start for Sarpsborg – mens Pål Alexander Kirkevold var henvist til benken. De siste 20 minuttene byttet de roller.

– Jeg føler at vi fortjente dette poenget, sa Morten Gamst Pedersen til TV2 etterpå.

– Vi visste at Sarpsborg kom til å ha ballen mye, og at vi måtte være kyniske. Og det synes jeg at vi klarte bra.

– Vi er for dårlige i dag, konstaterte Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV2 etterpå.

– Vi skaper for lite.

Tromsø hadde fire strake tap i serien før de tok turen til Østfold. På bortegress hadde TIL statistikken 3-3-8 foran søndagens kamp.