Storflor takket av med frisparkperle – RBK sjanseløse på poengrekord

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Rosenborg 2-0) Strømsgodset-fansen sang på Øyvind Storflor (36) før kampen, de sang underveis og etterpå. Mens hovedpersonen skjøt frispark – så det sang.

Vakrere avskjed med Marienlyst for norsk fotballs assistkonge måtte en fantasyforfatter isåfall ha skrevet: Øyvind Storflor kom inn som innbytter i sin siste hjemmekamp som Strømsgodset-spiller, fikk frisparkmuligheten hele stadion ventet på – og skrudde 2-0-målet til Strømsgodset på direkte avslutning over muren og bak sin gamle lagkamerat Adam Larsen Kwarasey i Rosenborg-målet.

0 Strømsgodset 0 Rosenborg

– Det frisparket forteller alt. Til de grader, sier Strømsgodsets sportslige leder Jostein Flo til VG.

– Storflor er helt strålende. Han er ett knepp over meg på så nært hold, å få den over muren og ned. Det er ikke første gangen, men det begynner å bli siste gangen, sier Rosenborgs frisparkspesialist Pål André Helland.

Da hadde Jonathan Parr allerede fikset 1-0 på like vakkert vis og i samme hjørne, men denne kvelden – som påførte seriemester Rosenborg sesongens tredje serietap – tilhørte trønderen som aldri ble profet i egen by. Men Øyvind Storflor ble til gjengjeld legende i Drammen.

16. september avslørte han overfor VG at denne sesongen ble hans siste i Drammen. Familien har solgt huset i Asker og er på flyttefot til Trøndelag.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

Allerede før matchen ble det markert. Storflor – som også har åtte sesonger i Rosenborg – kom ut på Gamle Gress mens begge lag stilte seg i æresvakt for 36-åringen, Godset-spiller siden 2009.

Etter 67 minutter ble han også sluppet innpå for målscorer Parr.

– Uvirkelig



Storflor trengte drøyt ti minutter på å markere seg som han har gjort med jevne mellomrom for Strømsgodset de siste åtte sesongene: Levere målpoeng.

Da Holmar Eyolfsson feide ned Kristoffer Tokstad utenfor 16-meteren, rakk Kåre Ingebrigtsen og tenke på RBK-benken: «Nå setter'n den».

– Det var vel skrevet i tiden, sier Ingebrigtsen til VG.

Og da 2-0 satt i nettet var kvelden fullbyrdet for Storflor og Strømsgodset i det som alle, minus noen galninger fra Kongsvinger trodde skulle bli generalprøven på årets cupfinale.

– Helt uvirkelig, sier hovedpersonen selv når han forlater Marienlyst som siste Godset-spiller – med to blomsterbuketter og en lettbrus.

Kampen fremsto nesten som om det skulle være mer på spill enn poengrekord for seriemester RBK og et lite tabellhopp for midt-på-laget Strømsgodset.

I 1. omgang hadde Rosenborg ballen mest, uten å kaste alle i angrep. Strømsgodset gikk fremover med enda færre og prioriterte å forsvare seg mot landets beste lag.

Pål André Helland holdt på å lobbe RBK i ledelsen da han plutselig var spilt på blank goal etter at oppasseren gikk i bakken. Avslutningen over Espen Bugge Pettersen var lekker, men Lars Christian Vilsvik nektet å gi opp, løp hjem og slettet 1-0 på mållinjen.

Helland sto også bak trøndernes andre sjanse før pause: Han ble spilt fri av en presis venstrefotspasning av Mike Jensen. Landslagsvingen siktet mot Christian Gytkjær, traff toppscorerens hårete hode, men dansken med vikingutseendet headet utenfor.

Artikkelen fortsetter under bildet!

ROSENBORGS PARRTYBREMS: Jonathan Parr får en klem av kaptein Lars-Christian Vilsvik når Strømsgodset feirer 1-0-målet mot Rosenborg. Fra venstre Kristoffer Tokstad, Eirik Ulland Andersen og Marius Høibråten. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

I motsatt ende sto Eirik Ulland Andersen for Strømsgodsets eneste virkelige sjanse i 1. omgang. Angriperen trakk seg opp på venstre og skjøt mot eks-Godset-keeper Adam Larsen Kwaraseys lengste hjørne. Den nåværende Rosenborg-målmannen strakk seg for å se at ballen suste utenfor.

Etter hvilen er det to ting som vil huskes best: Parrs perle og Øyvind Storflors siste kamp på Marienlyst som Strømsgodset-spiller med påfølgende frisparktreff.

– Jeg synes vi styrer matchen, men så får de to kremmerhus. Det er sjelden jeg har vært i Drammen og følt at vi har hatt så god kontroll. Men på siste tredjedelen var vi ikke skarpe nok. Der var de klart best, med to raketter, sier Kåre Ingebrigtsen.

For øvrig betyr det at Rosenborg maks oppnår 69 poeng i årets Tippeliga. Det vil si at Moldes rekord på 71 fra 2014 – da trent av Tor Ole Skullerud i Strømsgodset – blir stående i minst en sesong til.

– Det tenker jeg ikke på. Men vi kan ta «The Double» to år på rad, så får vi si oss fornøyd med det, sier Pål André Helland.

Les også: «Toro» og «BP» sammen igjen