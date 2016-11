Stabæk-sjefen: – Uten ny arena blir vi bare et heislag

BÆRUM (VG) (Stabæk-Start 3-0) Første helgen i advent blir det avgjort om Stabæk redder plassen på øverste nivå. Men enda viktigere: En ny fotballarena i Bærum.

Det mener i hvert fall Stabæks sportslige leder Inge André Olsen:

– Vi må bestemme oss for hva vi vil ha i Bærum, sier han til VG.

– Her i Bærum er jo alle så opptatt av å være veldig gode i alt. Da må vi også bestemme oss om vi vil ha toppfotball – eller slå oss til ro med et midt-på-treet-lag i OBOS-ligaen.

– Kan vi bare være et heislag



Hva Olsen vil ha, er åpenbart. Men administrasjonen i Bærum kommune har kommet et forslag som Stabæk mener bare er å «klatte på» nåværende Nadderud stadion.

– Hvis vi skal fortsette med denne arenaen, er det umulig å drive en tippeligaklubb som skal kjempe fra midten og opp på tabellen. Da kan vi bare være et heislag. Inntektene blir for små, mener Inge André Olsen, glad for at klubben slo Start 3-0 og dermed sikret kvalik-plass.

Et privat initiativ går ut på å bygge en helt ny stadion som flyttes mot kunstgressbanen ved Nadderud. Det foreløpig forslaget fra kommunen går ut på å bygge to tribuner på den eksisterende arenaen.

– Jeg synes at vi må bygge for fremtiden. I sommer måtte vi til Fredrikstad for å spille hjemmekamp i E-cup. Det kreves 8000 sitteplasser til å spille i Europa, og jeg synes det bør bygges så det er en mulighet til det.

Mens Bærum er kjent for alle sine rikinger, er det ikke sånn med fotballen. Og Stabæk går mot et solid underskudd i 2016, rundt 7,5 mill. kroner.

– Men det har vi visst lenge og har kontroll på, sier Inge André Olsen.

– Hva er viktigst nå; spill i eliteserien neste år eller en ny stadion med den standarden som dere ønsker?

– Hvis vi ser fem-ti år fremover i tid, er helt klart ny arena viktigst, mener Stabæks sportssjef.

Etter at Jerv-Mjøndalen ble stoppet, og Kongsvinger er klar for cupfinalen, må de blåkleddes tilhengere vente helt til månedsskiftet november-desember før det blir noen avklaring.

– Jeg tror vi skal klare å få til en bra bane. Vi klarte det mot Start takket være en utrolig dugnadsinnsats. Det skal vi klare igjen, mener Olsen.