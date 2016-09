Stabæk-leder gir Edvartsen full støtte

Stabæks sportssjef Inge André Olsen er ikke imponert over «strutsetaktikken» til Lillestrøm-forsvarerne. Olsen berømmer derimot dommer Svein-Erik Edvartsen.

– For å si det veldig enkelt: Det Edvartsen uttaler står jeg 100 prosent inne for, sier Olsen til VG.

Stabæk og Lillestrøm kjemper begge en desperat kamp for å unngå nedrykk, og Olsen forteller at han så kampen mellom LSK og Sogndal søndag.

Utvisningen av Frode Kippe i annen omgang skapte fullordkrig mellom dommer Edvartsen og LSK-stopperne Frode Kippe og Marius Amundsen.

Edvartsen så at Kippe var involvert i fellingen av Martin Ramsland, men han så ikke Amundsens forseelse i forkant. Edvartsen spurte derfor LSK-stopperne om hvem som skulle ha det røde kortet.

– Begge vet at de kan bli utvist, og hvis de ikke vil at feil mann skal bli det, så er det på tide å åpne kjeften og gi beskjed, mener Olsen.

Les også: Mener Edvartsen-uttalelser var uverdige



«Strutse-taktikk»



Han mener Edvartsens forklaring er veldig fair.

– Det er jo slik man ønsker at dommerne skal være! Edvartsen viser rett og slett veldig god spilleforståelse. Han har dømt på én situasjon, og vet at det kan være én til. Han gir spillerne mulighet til å komme med sine uttalelser, sier Olsen og tillegger:

I SENTRUM: Dommer Svein-Erik Edvartsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Lillestrøms strutsetaktikk, å stikke hodet i sanden, den fungerte ikke.

– Hva med alle de tøffe karakteristikkene om LSK. Er det innenfor av en dommer?

– Det er bare ting man får gjennom mediene – hva som har blitt sagt og hva som ikke har blitt sagt. Men det han sier virker veldig logisk.

– Er det hyklersk av LSK når de først ikke vil si hvem som har gjort forseelsen, og senere klager over avgjørelsen?

– Jeg vil ikke begi meg inn på den diskusjonen. Frode Kippe er en voksen kar, en fin mann, og sier det i kampens hete etter å ha tapt en viktig kamp. Men jeg kan ikke se at dommeren gjør så mye galt. Han dømmer på den situasjonen han ser – og du kommer ingen vei med protester her.

Bakgrunn: Full ordkrig mellom LSK og Edvartsen

– Synes du Edvartsen kan dømme flere LSK-kamper denne sesongen?

– Vi er heldige i norsk fotball. Vi slipper å gå rundt og tenke om dommerne er partiske eller ikke. Alle gjør en god jobb og dømmer etter beste evne.

Frode Kippe mener bestemt at det blir feil hvis Edvartsen skal dømme Lillestrøm i løpet av sesongens fem siste kamper.

– Jeg tar det som en selvfølge at det ikke skjer, sier Kippe til VG.

Han har ikke skiftet oppfatning av situasjonen etter å ha fått sovet på det.

– Jeg tenker ikke så annerledes enn i går. Det var en merkelig situasjon jeg ikke har sett maken til i løpet av 20 år i Tippeligaen. Han gir rødt kort og straffe på en situasjon han ikke ser, og han vet ikke hva han dømmer på. Det blir rart.

– Jeg blir dratt inn i situasjonen. Hadde det ikke vært for den første, så hadde ikke jeg blitt involvert. Det blir en følgefeil. Jeg mener at jeg ikke gjør noe galt, sier Kippe, som er svært kritisk til Edvartsens uttalelser etter oppgjøret:

– At han kommer med uttalelser om at vi er unfair og kyniske, det blir helt håpløst.

STØTTER EDVARTSEN: Inge André Olsen så kampen på Åråsen og synes dommer Svein-Erik Edvartsens forklaringer er gode. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Svein-Erik Edvartsen, som får kritikk av tidligere toppdommer Per Ivar Staberg for «uverdige karakteristikker», sier dette om situasjonen etter å ha tenkt seg om i nesten ett døgn:

– Det viktigste for dommerteamet i ettertid er at TV-bildene viser at det var grunnlag for å gi LSKs nr. 13 (Frode Kippe) direkte rødt kort for å frata motparten en åpenbar målsjanse.

Edvartsen beklager sin følelsesstyrte håndtering i pressesonen. Les mer om det her.