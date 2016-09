Stabæk-kapteinen: – Mange som er dratt ned i gjørma

NADDERUD (VG) (Stabæk – Bodø/Glimt 1-0) Scoringen til 19 år gamle Andreas Hanche-Olsen gjør at både Tromsø og Vålerenga kan begynne å puste tungt i frykt for nedrykk.

For matchvinnermålet til unggutten gjør at det er svært tett mellom fem lag i kampen for å sikre plassen på øverste nivå.

– Det var vanvittig deilig, sier Andreas Hanche-Olsen – med et stort smil – til VG.

Lillestrøm – med 23 poeng – står allerede med ett ben i i OBOS-ligaen, men også flere andre går en nervepirrende høst i møte. Nå skiller kun tre poeng mellom fem lag i feltet like over LSK på tabellen: Bodø/Glimt (27), Stabæk (27), Aalesund (29), Tromsø (30) og Vålerenga (30).

– Det er mange som kjemper om å unngå fare for nedrykk nå. Det er mange som er dratt ned i gjørma. Blant annet Vålerenga som kunne ha holdt Aalesund der nede og stukket av selv med seier, sier Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg.

Tøft kampprogram for Vålerenga



Samtlige fem lag kan meget vel ende på minst kvalifiseringsplass, sett med negative øyne, når Tippeligaen avsluttes første helgen i november.

FANSENS HELT: Stabæks Andreas Hanche-Olsen ble matchvinner og sikret en særdeles viktig seier i bunnoppgjøret mot Bodø/Glimt. Etterpå ble Bærum-gutten hyllet av tilskuerne. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Og spesielt Vålerenga, som mange trodde var ute av nedrykksstriden da Rekdals lag tok like mange poeng som Rosenborg på syv kamper fra slutten av juli til slutten av august, kan leve farlig. For VIFs program ser tøffest ut: Neste helg er Rosenborg på Lerkendal motstander før tre lag i nedrykksstriden venter: Stabæk (h), Tromsø (b) og Lillestrøm (h). Vålerenga avslutter borte mot Viking.

Bodø/Glimt-trener Aasmund Bjørkan var svært misfornøyd med at ikke dommer Trond Ivar Døvle ga nordlendingene frispark i situasjonen der Morten Morisbak Skjønsberg tok for seg i feltet og sørget for at Hanche-Olsen kunne heade ballen i mål.

– Jeg mener at det er et soleklart frispark. Stabæk-spilleren ligger under keeperen vår og holder ham igjen. Du ser bare at drakten står opp, sier Bjørkan til VG.

Selv følte ikke Stabæk-kapteinen at han var så veldig skyldig.

– Jeg er alltid tøff i feltet, og det vet du, sier Skjønsberg til VG.

– Men gjør du noe galt der?

– Neeei, jeg står på keeperen. Prøver å være rundt der, være litt forstyrrende. Jeg har ikke sett TV-bildene på det.

– Hvis dommeren hadde spurt deg om din mening der ute, hva ville du ha sagt da?

– Nå var det ikke Edvartsen som dømte, så det slapp jeg heldigvis, svarer Skjønsberg og ler.

– Det var litt mølje inne i feltet der. Morten forstyrret keeperen bra, så jeg fikk gått opp alene og nikket den i mål. Men litt kroppskontakt må være lov, sier Hanche-Olsen.

God Sayouba reddet Stabæk



Stabæk er uansett på trygg grunn på tabellen etter seieren over Bodø/Glimt. Selv om nordlendingene var vel så farlige i bunnoppgjøret på Nadderud.

Men en god Mande Sayouba viste nok en gang betydningen av å ha matchvinnende keeper når det handler om å overleve. Ivorianeren vartet opp med flere gode redninger, akkurat som mot Odd i Skien forrige helg.

– Når laget trenger deg, må du gjøre ditt beste. Men det er lagarbeid. Jeg er veldig glad for det vi har prestert i de to siste kampene, sier Sayouba.

Et nokså offensivt Bodø/Glimt la seg litt høyere på Nadderud-gresset enn mange kanskje hadde trodd på forhånd. Før pause spilte nordlendingene seg til flere brukbare sjanser. Aller nærmest var Alexander Jakobsen etter 43 minutter, men Sayouba fikk reddet til corner.

Stabæk var imidlertid aller nærmest i første omgang. Etter 20 minutter headet Birger Meling i retning det lengste hjørnet, men Martin Bjørnbak sto på streken og nikket unna.

Bjørkan følte seg ranet



Glimt fortsatte å være mest giftig etter hvilen. Etter 49 minutter burde Vadim Manzon ha omsatt Trond Olsens pasning i mål. I stedet reddet Sayouba med en solid benparade. På den påfølgende corneren headet russeren like utenfor.

– Det skal være mål, sier Bjørkan, og snakker om Manzons skudd som Sayouba reddet.

Men så, en snau halvtime før slutt, fikk Stabæk målet som gjør at bæringene er på trygg grunn. Høyrebacken Andreas Hanche-Olsen steg til værs på en Muhamed Keita-corner og nikket ballen i mål. Glimt mente at Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg lagde frispark i samme situasjon, men dommer Trond Ivar Døvle godkjente scoringen.

SEIERSMÅLET: Lysluggen Andreas Hanche-Olsen har akkurat headet ballen i mål etter corner for Stabæk. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

To minutter før slutt kunne Trond Olsen ha utlignet, men en sugende sklitakling fra Marcus Nilsson stoppet Glimt-vingen.

– Stabæk var farlige på noen dødballer i første omgang. Bortsett fra de, og den de scoret på som vi mener skulle ha vært annullert, så føler jeg at vi har god kontroll på kampen, sier Aasmund Bjørkan.

– Føler du at scoringen kan bli avgjørende for om Bodø/Glimt redder plassen i Tippeligaen eller ikke?

– Ja, den kan jo bli avgjørende. Over en hel sesong får man i utgangspunktet som fortjent, men i dag føler jeg at vi ble urettferdig behandlet, svarer Glimt-treneren.

Nå kan Stabæk ta et langt steg mot fornyet kontrakt hvis Lillestrøm slås på Nadderud kommende lørdag.

PS! En strek i regningen for Stabæk: Muhamed Keita, som skjøt på det meste uten å treffe blink, måtte ut med skade ti minutter før slutt.

– Det blir nok noen hviledager, men vi krysser fingrene for at det ikke var strekk, sier Stabæks fysioterapeut Freder Birkemo.



