Søvnløs Vajebah Sakor: – Jeg er veldig lettet

Den ortopediske undersøkelsen av Vajebah Sakor viser ingen brudd i venstrefoten etter grisetaklingen fra Aalesunds Fredrik Carlsen. Det er håp om at Juventus-lånet kan være tilbake på banen i de fire siste seriekampene.

Sakor var sjanseløs på å sove natten etter det massive angrepet på hans venstre legg. Vålerenga opplyser at det ikke er snakk om noe brudd.

– Jeg er veldig lettet, sier 20-åringen til VG.

– Jeg var ganske redd for å bli satt ut i lang tid fremover. Smertene var ekstreme natt til mandag, men det er litt bedre nå. Jeg har fått sovet litt, opplyser han.

Ga ikke rødt kort: Angrende dommer Johnsen

– Han er ute i minimum tre uker. Det er litt tidlig å si eksakt når han er tilbake, opplyser Eirik Bjærke til VG. Han er medisinsk koordinator i Vålerenga og fryktet det verste uten på Ullevaal søndag kveld.

– Det er ikke konstatert brudd. Det var en veldig, veldig positiv beskjed å få, sier Bjærke.

I beste fall kan midtbanespilleren være tilbake i hjemmekampen mot Stabæk 16. oktober. Uansett har leiesoldaten – med kontrakt til 31. desember – neppe spilt sin siste kamp får Vålerenga.

– Vi får håpe det, sier Bjærke.

BEKLAGET PERSONLIG: Aalesunds Fredrik Carlsen beklaget taklingen til Sakor på Ullevaal. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Den tidligere Vålerenga-spilleren Fredrik Carlsen var lei seg etter den stygge episoden.

Edvartsen-bråket på Lillestrøm: – Jeg beklager

– Han kom til meg etter kampen. Dette er fotball. Sånt skjer. Jeg aksepterer det, sier en tilgivende Sakor.

– Den så ikke pent ut da jeg så det om igjen på TV. Jeg håper det går bra med ham (Sakor). Og jeg var ikke sint da det skjedde. Jeg treffer foten hans i taklingsøyeblikket. Hvis jeg hadde fått rødt, så hadde det ikke vært overraskende, sa Fredrik Carlsen til VG søndag kveld.

Han slapp unna med gult kort. Det fikk Vålerenga-trener Kjetil Rekdal til å gå langt i kritikken av dommeren.

– Det er så rødt kort som det går an. Elendig dømming igjen av Ken Henry Johnsen. Han tenker 15–20 sekunder før alle avgjørelser, så hvis han ikke ser bedre får han begynne å dømme med briller, sa Rekdal.

– Det skulle vært gitt et rødt kort. Jeg skulle gjerne hatt den muligheten om igjen, men det får jeg ikke. Og jeg har ingen repriser å forholde meg til. Beklageligvis oppfattet jeg ikke at det var et rød kort, svarte Ken Henry Johnsen.

VG: – Kjetil Rekdal sier du bruker 15 til 20 sekunder før du bestemmer deg, og hvis det skal fortsette slik må du begynne å dømme med briller?

– Altså, jeg tåler kritikk. Og jeg har tatt en avgjørelse. Saklig eller ikke, det ser jeg ikke på som det største temaet. At det blir kritikk, det må jeg bare akseptere, svarte Johnsen.

I likhet med Svein-Erik Edvartsen er Ken Henry Johnsen ikke satt opp på ny Tippeliga-kamp den kommende runden.

Fra 2013: Et av de største talentene Norge har fostret

Sakor er blitt en viktig brikke i et Vålerenga som etter Aalesund-tapet på ingen måte er sikret ny kontrakt i eliteserien.

Liberia-fødte Sakor var 2011 den yngste spilleren som noen gang har spilt på nest øverste nivå i Norge da han debuterte for Asker. Etter å ha vært innom Rosenborg på lån gikk han i for tre år siden til Juventus som lånte ham ut til Westerlo før han denne sesongen kom tilbake til Norge.

Hva som skjer fra nyttår vil Sakor ikke si noe om:

– Nå har jeg bare fokus på å komme tilbake på banen for Vålerenga. Jeg fokuserer ikke noe på det som skjer videre.