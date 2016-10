Sølvjagende Solskjær sendte tafatte Tromsø ned i gjørma

TROMSØ (VG) (Tromsø-Molde 0-2) Mens et tannløst Tromsø-lag tapte på hjemmebane plukket de andre lagene i nedrykksstriden poeng. Den 26. runden ble et mareritt for Tromsø.

TIL tapte 0-2 mot Molde, mens alle lagene rundt sikret livsviktige poeng.

Detgjør at Tromsø plutselig kun har fire poeng ned til direkte nedrykk. Etter en god periode for Flovik og Tromsø er det nå kun tre poeng ned til Stabæk på kvalik-plassen. Lillestrøm på nedrykk er poenget bak Stabæk etter helgens runde.

– Vi er veldig skuffet akkurat nå, sier Bård Flovik til VG.

Etter en grusom 1. omgang underholdningsmessig ble det fart på lagene etter pause. Like etter at Tromsøs Runar Espejord svidde av en gigasjanse satte Eirik Hestad inn 1-0 for gjestene. Joshua Gatt brystet ballen ned til Hestad som banket ballen knallhardt opp i nett-taket bak en sjanseløs Filip Loncaric.

– Det målet er klasse, sier Solskjær til VG.

Da Molde doblet til 2-0 med ti minutter igjen å spille gikk nesten all luften ut av Tromsø-ballongen. Målscorer Hestad slo en corner inn i feltet med innvoerskru, og Babacar Sarr tvang Kent-Are Antonsen til å sette kula i eget nett.

Antonsen falt sammen som en potetsekk, og registrerte at «Gutan» fikk ikke til noe so helst i jakten på en redusering. Bård Floviks menn virket helt paralyserte mot et kompakt Molde-lag som ventet leverte en strålende defensiv kamp i Tromsø.

– Molde er veldig gode. De har klassespillerere på backene og på stopperplass. Vi klarer ikke å bryte dem ned fordi vi ikke er skarpe nok. Det blir fort slik at første laget som scorer vinner, og vi hadde et par muligheter, forklarer Flovik.

Solskjær: – Ingen høydare



De første 45 minuttene på Alfheim var et eneste stort gjesp. Det eneste lille severdige som skjedde hendte etter 29 minutter. Petter Strand fikk ballen fra Joshua Gatt og prøvde et skudd på halv volley fra 20 meter. Forsøket var godt plassert, og Tromsøs keeper Filip Loncaric måtte ut i full strekk for å få slått til hjørnespark.

– Det var ingen høydare, svarte Ole Gunnar Solskjær til TV2 da de spurte hva han synes om de første 45 i regnværet på Alfheim.