Slik vekket Ingebrigtsen liv i RBK-ånden

TRONDHEIM (VG) Tidligere Norge- og Rosenborg-spiss Gøran Sørloth (54) takker Kåre Ingebrigtsen (50) for å ha gjenskapt åpenhetskulturen og humøret i klubben.

Ikke bare har «Brutter'n» fått RBK tilbake på sporet sportslig sett. Nesten like viktig er det at ånden Nils Arne Eggen skapte i storhetstiden er tilbake på Brakka.

– Smilet på lur og glimtet i øyet



– Det er mange som snakker om at vi har gått tilbake til røttene. Men det handler ikke bare om 4-3-3. Det handler om å gjenskape identiteten til Rosenborg som en åpen og ærlig klubb. At vi er flinke med hverandre. Og at vi har smilet på lur og glimtet i øyet. Det er Kåre sin store styrke. Og en av årsakene til at alle i klubben føler at alle er med igjen, sier Sørloth til VG.

Dagen etter at Rosenborg fikk utdelt sitt 24. seriemesterskap er stemningen selvsagt på topp i klubblokalene. Bløtkake, kaffe og mange store smil blant støtteapparatet og veteranene som har tatt turen innom.

Slik var det ikke for noen år siden. Mange merket at det inkluderende miljøet som ble skapt under Eggen forsvant med nye trenere, mange nyansettelser og svingende resultater.

– Om det ikke ble borte, så ble det annerledes. Det var ikke så enkelt for de nye som kom, uten å ha kulturen i blodet, da Nils forsvant. Jeg tenker på Åge (Hareide), Janne (Jönsson), Erik (Hamrén) og til og med Perry (Hansen). Nå har vi i Kåre fått en som har Rosenborg under huden. Det passer. Det er mye mer samstemt. Til og med dem som sitter på benken trives. Det sier litt om miljøet som er blitt skapt i løpet av den tiden Kåre og hans team har vært her, beskriver Gøran Sørloth.

– Klubben vokste seg altfor stor



Ingebrigtsen er ikke i tvil om at den gamle lagkameraten har et godt poeng.

– Jeg har vokst opp med denne kulturen, og for meg har det vært viktig å dyrke den. Den var egentlig på vei bort da jeg sist var her, i 2007. Klubben vokste seg altfor stor i forhold til omgivelsene. Jeg følte faktisk selv i en del år at jeg ikke orket å kjøre innom Brakka da jeg var i Trondheim. Fordi det hadde endret seg så «gæli», sier Ingebrigtsen til VG.

Han sikter til jappetiden i norsk klubbfotball da økonomien blåste seg kraftig opp og Rosenborg-administrasjonen este ut – selv om de sportslige resultatene svingte.

– For meg var det viktig å få det tilbake slik som både jeg og de fleste andre her vil ha det. Det var en periode det var så mange her med ulike interesser. Ganske mange var ikke her for at de ønsket å gjøre Rosenborg bedre, men for at Rosenborg skulle være bra for dem. Sånn er det ikke lenger. Nå står alle opp hver morgen for å gjøre Rosenborg bedre. Vi har en markedsavdeling som drar inn 70 millioner kroner. Det er Champions League-klasse, sier RBK-treneren.

Ble for alvorlig



Allerede som spiller på slutten av 1980-tallet og på 1990-tallet var han kjent som en humørspreder som hadde en artig replikk på lur. Den egenskapen er ikke en uvesentlig del av trenerfilosofien hans.

– Definitivt. Under en del av dem som har vært trenere her så har det blitt for alvorlig. Vi må sette ting i perspektiv. Skal vi jobbe så mye som vi gjør så må vi synes det er hyggelig å være her. Godt humør er viktig, sier 50-åringen.

– Kåre er flink til å ufarliggjøre ting og til å få alle til å dra i samme retning. Det er viktig, sier spillerkoordinator Harald Pedersen.

Med seier også i cupfinalen mot Kongsvinger vil Ingebrigtsen bli den første i Norge som klarer en dobbel «The Double». Men fortsatt gjenstår den største drømmen. Det er å ta Rosenborg tilbake til Champions League.

– Det nåløyet er trangt. Det er marginalt. Men det er fortsatt min førsteprioritet, sier Kåre Ingebrigtsen.